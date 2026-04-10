Influencer e namorado suspeitos de aplicar golpe contra idoso em Guaíba são alvo de operação em São Paulo

Em apenas 15 minutos, um idoso viu os R$ 30 mil que mantinha em sua conta bancária desaparecer. O aposentado de 86 anos, morador de Guaíba, na Região Metropolitana, foi vítima do golpe em fevereiro do ano passado.
Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil gaúcha desencadeia em São Paulo uma operação contra suspeitos de terem sido os beneficiários do dinheiro obtido com a fraude. Um casal, formado por uma influenciadora digital, com cerca de 90 mil seguidores no Instagram, e o namorado dela, são alvo de mandados de busca e apreensão.
As ordens são cumpridas na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Não há mandados de prisão.
— A mulher costuma ostentar nas suas redes fotos e vídeos de viagens caríssimas e luxos, aos quais ela tem acesso. O companheiro dela, namorado, foi identificado como sendo o operador financeiro do grupo. É ele que movimentava as contas dos laranjas — detalha a delegada Karoline Callegari, de Guaíba, responsável pela investigação.
Segundo a delegada, durante os mandados, a polícia busca apreender mais elementos de provas e também identificar bens e outros ativos financeiros que estejam em posse dos investigados, para que se possa restituir outras vítimas do mesmo golpe.
Com o aprofundamento das investigações, foi possível verificar um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro e identificar os dois alvos da operação como os principais suspeitos. Um dos aspectos que chamou a atenção da polícia foi a movimentação financeira nas contas dos investigados, especialmente numa empresa mantida pela mulher.
— Em três meses e meio, verificamos que passou pela conta da principal empresa de fachada da influencer o valor de R$ 5 milhões. Logramos êxito em sequestrar uma boa quantia desse grupo criminoso, para fim de ressarcimento da vítima — afirma a delegada.
Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia.
"Dá um desespero", diz vítima
O idoso estava dormindo, no início da tarde, em fevereiro do ano passado, quando recebeu uma ligação. No telefone, um golpista se identificava como funcionário do banco no qual o aposentado mantém conta. Alegava que uma compra havia sido realizada no cartão de crédito dele.
Ludibriado pelos criminosos, o idoso permitiu que todos os valores de sua conta fossem transferidos. A polícia suspeita que mais pessoas possam ter sido vítimas do mesmo golpe.
— Essa vítima acabou, ao final dessas movimentações, transferindo para a conta indicada pelo golpista todo o valor que havia juntado ao longo da vida. Tudo que o idoso juntou, suas economias, ele depositou nessa conta, de onde foi rapidamente pulverizado para outras contas — conta a delegada.
Mais de um ano depois, o idoso ainda se emociona ao falar do trauma deixado pelo golpe.
— Saí correndo para o banco, cheguei no banco, já chorando, porque a gente perde um dinheiro de uma poupança que vem há anos construindo. O gerente me disse: "Não podemos fazer nada". Corri para a delegacia. É difícil até da gente falar. Dá um desespero — diz a vítima.
No caso dele, a Polícia Civil conseguiu autorização da Justiça para o sequestro dos valores em conta. Em razão disso, segundo a delegada, a vítima deve ser ressarcida e ter os valores de volta.
— Rezo todos os dias para que isso aconteça. A gente luta para ter as coisas, para conseguir. Sempre pedi a Deus que conseguisse recuperar e tenho pedido ainda — diz o idoso.
Como se proteger do golpe
- Nunca realize ligações para números de telefone 0800 recebidos por SMS ou outras mensagens. Ligue sempre para o número da central de atendimento do seu banco ou para seu gerente
- Os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas e outras informações pessoais nessas ligações
- Os bancos nunca ligam para pedir aos clientes que façam transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento
- Se receber esse tipo de ligação, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição pelos canais oficiais, de preferência de outro telefone, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta
Fonte: Febraban e Polícia Civil