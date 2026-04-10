Influencer e namorado suspeitos de aplicar golpe contra idoso em Guaíba são alvo de operação em São Paulo

Em apenas 15 minutos, um idoso viu os R$ 30 mil que mantinha em sua conta bancária desaparecer. O aposentado de 86 anos, morador de Guaíba, na Região Metropolitana, foi vítima do golpe em fevereiro do ano passado.

Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil gaúcha desencadeia em São Paulo uma operação contra suspeitos de terem sido os beneficiários do dinheiro obtido com a fraude. Um casal, formado por uma influenciadora digital, com cerca de 90 mil seguidores no Instagram, e o namorado dela, são alvo de mandados de busca e apreensão.

As ordens são cumpridas na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Não há mandados de prisão.

— A mulher costuma ostentar nas suas redes fotos e vídeos de viagens caríssimas e luxos, aos quais ela tem acesso. O companheiro dela, namorado, foi identificado como sendo o operador financeiro do grupo. É ele que movimentava as contas dos laranjas — detalha a delegada Karoline Callegari, de Guaíba, responsável pela investigação.

Polícia Civil cumpre mandados em Praia Grande, no litoral paulista. Polícia Civil de São Paulo / Divulgação

Segundo a delegada, durante os mandados, a polícia busca apreender mais elementos de provas e também identificar bens e outros ativos financeiros que estejam em posse dos investigados, para que se possa restituir outras vítimas do mesmo golpe.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível verificar um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro e identificar os dois alvos da operação como os principais suspeitos. Um dos aspectos que chamou a atenção da polícia foi a movimentação financeira nas contas dos investigados, especialmente numa empresa mantida pela mulher.

— Em três meses e meio, verificamos que passou pela conta da principal empresa de fachada da influencer o valor de R$ 5 milhões. Logramos êxito em sequestrar uma boa quantia desse grupo criminoso, para fim de ressarcimento da vítima — afirma a delegada.

Os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia.

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"Dá um desespero", diz vítima

O idoso estava dormindo, no início da tarde, em fevereiro do ano passado, quando recebeu uma ligação. No telefone, um golpista se identificava como funcionário do banco no qual o aposentado mantém conta. Alegava que uma compra havia sido realizada no cartão de crédito dele.

Ludibriado pelos criminosos, o idoso permitiu que todos os valores de sua conta fossem transferidos. A polícia suspeita que mais pessoas possam ter sido vítimas do mesmo golpe.

— Essa vítima acabou, ao final dessas movimentações, transferindo para a conta indicada pelo golpista todo o valor que havia juntado ao longo da vida. Tudo que o idoso juntou, suas economias, ele depositou nessa conta, de onde foi rapidamente pulverizado para outras contas — conta a delegada.

Mais de um ano depois, o idoso ainda se emociona ao falar do trauma deixado pelo golpe.

— Saí correndo para o banco, cheguei no banco, já chorando, porque a gente perde um dinheiro de uma poupança que vem há anos construindo. O gerente me disse: "Não podemos fazer nada". Corri para a delegacia. É difícil até da gente falar. Dá um desespero — diz a vítima.

No caso dele, a Polícia Civil conseguiu autorização da Justiça para o sequestro dos valores em conta. Em razão disso, segundo a delegada, a vítima deve ser ressarcida e ter os valores de volta.

— Rezo todos os dias para que isso aconteça. A gente luta para ter as coisas, para conseguir. Sempre pedi a Deus que conseguisse recuperar e tenho pedido ainda — diz o idoso.

Como se proteger do golpe

Nunca realize ligações para números de telefone 0800 recebidos por SMS ou outras mensagens. Ligue sempre para o número da central de atendimento do seu banco ou para seu gerente

Os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas e outras informações pessoais nessas ligações

Os bancos nunca ligam para pedir aos clientes que façam transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento

Se receber esse tipo de ligação, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição pelos canais oficiais, de preferência de outro telefone, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta