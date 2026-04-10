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Influencer e namorado suspeitos de aplicar golpe contra idoso em Guaíba são alvo de operação em São Paulo

Vítima de 86 anos relata ter perdido R$ 30 mil após fraude por telefone

Leticia Mendes

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