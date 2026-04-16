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Operação Narco Fluxo
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Chrys Dias anunciou rifa de R$ 0,19 por apartamento antes de ser preso em operação da PF; saiba quem é o influenciador

Empresário de MC Ryan SP, que também foi detido, ostentava vida de luxo nas redes sociais

Zero Hora

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