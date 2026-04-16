Chrys Dias ostentava veículos de luxo em seu Instagram. Instagram: @ochrysdias / Reprodução

Com mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, Chrys Dias também foi preso na Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira (15). Ele é alvo do inquérito que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 1,6 bilhão com rifas digitais.

O influenciador digital foi preso em Itupeva (SP), onde reside em uma mansão. Horas antes de ser detido, ele publicou conteúdos em seu perfil promovendo uma rifa com números a R$ 0,19, cujo prêmio seria um apartamento ou R$ 200 mil, segundo o g1.

Além de Chrys Dias, a Operação Narco Fluxo também prendeu sua esposa, a influenciadora Débora Paixão, e os MC's Ryan SP e Poze do Rodo.

Quem é Chrys Dias

Em seu perfil no Instagram, Chrys se apresentava como "pai de cinco" e empresário de MC Ryan SP, que também foi alvo da operação da Polícia Federal.

O influenciador digital compartilhava, diariamente, conteúdos sobre seu cotidiano. Em muitos deles, aparecia ao lado dos filhos e da esposa, a também influencer Débora Paixão.

Muitas das publicações de Chrys Dias ostentavam carros de luxo, joias e viagens para o Exterior. O influenciador também já compartilhou fotos com famosos como o jogador Vinicius Júnior, a influencer Virgínia Fonseca e o trapper Veigh.

Entre as publicações do cotidiano e a vida em família, apareciam as rifas online. Chrys é conhecido por promover sorteios que prometem prêmios como motos, carros, apartamentos e altos valores em dinheiro, com números a partir de valores irrisórios.

Após a prisão, o perfil do influenciador no Instagram aparece, nesta quinta-feira (16), como desativado.

Investigação

Os sorteios promovidos por Chrys Dias entraram no radar das autoridades. A Polícia Federal investiga se as ações têm relação com esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

O esquema teria movimentado ao menos R$ 1,6 bilhão do tráfico de drogas a partir da indústria audiovisual e rifas online que eram divulgadas por influenciadores famosos.

Dono da Choquei também é alvo de operação

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, também foi preso na ação deflagrada na quarta-feira (15) em Goiânia e em outros sete estados, além do Distrito Federal. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

O perfil que ele administra soma mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.

O que dizem as defesas dos investigados

Em entrevista ao g1, o advogado de defesa de Raphael, Pedro Paulo de Medeiros, disse que o influenciador não integra organização criminosa e recebeu por serviços de marketing e publicidade.

Até o momento, a defesa de Chrys Dias não se pronunciou sobre a prisão.

Leia a íntegra da defesa de MC Ryan SP:

"A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada."

Leia a íntegra da defesa de MC Poze do Rodo