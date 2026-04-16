Com mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, Chrys Dias também foi preso na Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira (15). Ele é alvo do inquérito que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 1,6 bilhão com rifas digitais.
O influenciador digital foi preso em Itupeva (SP), onde reside em uma mansão. Horas antes de ser detido, ele publicou conteúdos em seu perfil promovendo uma rifa com números a R$ 0,19, cujo prêmio seria um apartamento ou R$ 200 mil, segundo o g1.
Além de Chrys Dias, a Operação Narco Fluxo também prendeu sua esposa, a influenciadora Débora Paixão, e os MC's Ryan SP e Poze do Rodo.
Quem é Chrys Dias
Em seu perfil no Instagram, Chrys se apresentava como "pai de cinco" e empresário de MC Ryan SP, que também foi alvo da operação da Polícia Federal.
O influenciador digital compartilhava, diariamente, conteúdos sobre seu cotidiano. Em muitos deles, aparecia ao lado dos filhos e da esposa, a também influencer Débora Paixão.
Muitas das publicações de Chrys Dias ostentavam carros de luxo, joias e viagens para o Exterior. O influenciador também já compartilhou fotos com famosos como o jogador Vinicius Júnior, a influencer Virgínia Fonseca e o trapper Veigh.
Entre as publicações do cotidiano e a vida em família, apareciam as rifas online. Chrys é conhecido por promover sorteios que prometem prêmios como motos, carros, apartamentos e altos valores em dinheiro, com números a partir de valores irrisórios.
Após a prisão, o perfil do influenciador no Instagram aparece, nesta quinta-feira (16), como desativado.
Investigação
Os sorteios promovidos por Chrys Dias entraram no radar das autoridades. A Polícia Federal investiga se as ações têm relação com esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
O esquema teria movimentado ao menos R$ 1,6 bilhão do tráfico de drogas a partir da indústria audiovisual e rifas online que eram divulgadas por influenciadores famosos.
Dono da Choquei também é alvo de operação
O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, também foi preso na ação deflagrada na quarta-feira (15) em Goiânia e em outros sete estados, além do Distrito Federal. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.
O perfil que ele administra soma mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.
O que dizem as defesas dos investigados
Em entrevista ao g1, o advogado de defesa de Raphael, Pedro Paulo de Medeiros, disse que o influenciador não integra organização criminosa e recebeu por serviços de marketing e publicidade.
Até o momento, a defesa de Chrys Dias não se pronunciou sobre a prisão.
Leia a íntegra da defesa de MC Ryan SP:
"A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.
Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.
A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada."
Leia a íntegra da defesa de MC Poze do Rodo
"A Defesa de Marlon Brandon desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário.”