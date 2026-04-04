Idosa é morta com golpes na cabeça em Sapucaia do Sul; suspeito é ex-genro

Uma mulher de 65 anos foi morta com golpes na cabeça na manhã deste sábado (4) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A vítima foi identificada como Vicentina de Souza Batista.

O suspeito do crime é o ex-genro da idosa. Este é o 25º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul desde o início do ano – em torno de um caso a cada quatro dias.

Segundo informações da Brigada Militar, a vítima não possuía medida protetiva contra o homem, que tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo a transporte coletivo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia saído recentemente da prisão.

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O crime ocorreu por volta das 10h. A idosa foi encontrada morta pela Brigada Militar no interior de uma residência no bairro Boa Vista, apresentando múltiplas lesões na região do crânio.

Conforme o relato de testemunhas aos policiais militares, o suspeito fugiu após o crime e ameaçou familiares da vítima.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para investigar o caso e solicitou prisão preventiva do homem. As buscas seguem em andamento.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos

Serviço gratuito e confidencial do Governo Federal, disponível 24 horas por dia, para proteção e denúncias de violações de direitos humanos

Escuta Lilás — Disque 0800 541-0803

Canal de escuta às mulheres prestando orientação jurídica, psicológica e social. Segunda à sexta, das 8h30min às 18 horas.

Como solicitar a medida protetiva online