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Hospital de Porto Alegre amplia atendimento a mulheres após alta de quase 19% nos casos de violência doméstica

Em dois anos, o projeto acolheu 1.959 pessoas, com crescimento de 22% nos atendimentos realizados

Kathlyn Moreira

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