Homens que arrastaram mulher por carro em assalto no bairro Bom Fim são indiciados por tentativa de latrocínio

Os assaltantes que arrastaram uma mulher por um carro ao longo de quase três quadras no bairro Bom Fim, em novembro do ano passado, foram indiciados por tentativa de latrocínio.
O motorista do veículo foi preso preventivamente na última terça-feira (14), e o homem que estava na carona está foragido.
O inquérito foi remetido ao Judiciário ainda em dezembro.
Conforme o delegado responsável pela investigação, Raul Vier, titular da 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), a apuração da Polícia Civil identificou os autores e fez pedidos de busca e apreensão e de prisão preventiva à Justiça. Ambos foram deferidos.
– A vítima foi arrastada pelo lado de fora do carro e sofreu golpes de faca, o que levou ao indiciamento por latrocínio tentado. Seguimos em diligências para prender o segundo indivíduo – acrescenta o delegado.
Relembre o caso
A vítima, uma psicóloga de 33 anos, estava junto de outras amigas assistindo a um show de samba na Rua João Telles, quase esquina com a Avenida Osvaldo Aranha, quando, às 19h46min, um Logan prata com dois homens passou pelo local. O carona tentou arrancar a bolsa que ela usava.
Pouco antes da Rua Garibaldi, ela se desvencilhou, e o veículo dos assaltantes saiu em fuga levando a bolsa com celular e cartões da vítima. Imagens de câmeras de segurança (veja o vídeo acima) mostram pessoas correndo e gritando entre os carros pela avenida. Um veículo que vinha logo atrás parou, e o motorista prestou socorro. A mulher foi levada para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS).
O contato do corpo com o asfalto resultou em lesões nos pés, costas, barriga, pernas e braços. Os pés foram os mais atingidos. Ela também precisou fazer pontos em uma das mãos por conta dos ferimentos de faca.