Segurança

Violência na Capital
Notícia

Homens que arrastaram mulher por carro em assalto no bairro Bom Fim são indiciados por tentativa de latrocínio

Na última terça-feira (14),o motorista do veículo foi preso preventivamente; o outro ocupante do carro está foragido 

Pâmela Rubin Matge

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