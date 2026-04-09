Homem que tentou invadir igreja é encontrado morto e preso em janela em Tramandaí

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9), em Tramandaí, no Litoral Norte. O corpo dele foi localizado preso em uma janela da Igreja Quadrangular, localizada na Avenida Fernandes Bastos, no centro do município.

Segundo a Polícia Civil, o homem tentou invadir a igreja para furtar pertences do local durante a madrugada, mas ficou entalado na janela. Até o momento ele não foi identificado. O Instituto-Geral de Perícias foi acionado para apurar a causa da morte.

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Segundo a pastora Gislaine Gonçalves da Silva, responsável pela igreja, vizinhos passaram pelo local e avistaram o corpo. Na sequência, as testemunhas chamaram as autoridades e comunicaram a pastora sobre a situação. A Polícia Civil foi acionada às 9h30min para atender a ocorrência.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, da delegacia de Tramandaí, o homem tentou entrar no local durante a madrugada para furtar objetos da igreja. Na tentativa de invasão, ele conseguiu passar apenas com a parte inferior do corpo pela janela. A estrutura fechou na altura do pescoço dele, deixando-o preso com a cabeça para o lado de fora.

Igreja Quadrangular fica na Avenida Fernandes Bastos. Ticiano Kessler / Litoral Na Rede/Reprodução

A pastora Gislaine afirma que a igreja já foi alvo de furtos e tentativa de invasão em outras ocasiões. A peça onde o homem tentou entrar dá acesso a materiais destinados às crianças. Apesar da Igreja contar com um sistema de segurança, o cômodo invadido nesta manhã não tinha alarme.

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— A igreja, de uma forma geral, é alvo deste comportamento (invasões). Temos um sistema de alarme que é acionado quando isto acontece. Infelizmente aquele espaço não tinha alarme. Se tivesse, teria sido acionado e ninguém teria morrido — lamenta Gislaine.