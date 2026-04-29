Homem que jogou bebê pela janela de carro e atropelou ex-esposa é condenado a mais de 33 anos no RS

O homem que jogou o próprio filho, um bebê à época com 11 meses, pela janela do carro e em seguida atropelou a ex-esposa em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi condenado a uma pena de 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O caso aconteceu durante uma discussão entre o homem e a mulher, mãe da criança, na noite de 22 de fevereiro de 2024. O Ministério Público o denunciou por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.

Ele não teve o nome divulgado, pois o caso tramitava em segredo de Justiça. A prisão preventiva foi mantida.

A criança teve alta hospitalar no dia seguinte ao crime. A mãe do bebê teve um quadro mais grave e precisou ficar internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ela deixou a instituição de saúde no mês seguinte.

O delegado Lucas Britto, que conduziu a investigação, afirmou à época que o então réu e a mulher tiveram um relacionamento de nove anos e estariam separados desde o início de 2023. Eles têm três filhos juntos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha histórico de violência doméstica contra a ex-companheira. Foram pelo menos três registros.

— Ele não parou de ameaçar ela. Disse que se ela arrumasse um novo companheiro ia matar ela e o novo companheiro — pontuou o delegado na época do crime.

O caso

De acordo com a Brigada Militar (BM), que atendeu à ocorrência, o caso aconteceu durante uma discussão entre o homem, de 40 anos, e a esposa dele, mãe da criança. A mulher, de 25 anos, teria sido obrigada a se atirar do carro ainda em movimento. Ao cair, ela se feriu.

Conforme a Polícia Civil, o homem já tinha histórico de violência doméstica contra a companheira. Não havia medida protetiva contra ele em vigor.

O bebê foi entregue a uma tia, irmã da mãe. O pedreiro Sérgio Melo, uma das testemunhas do caso, contou à RBS TV que levou o menino até a UPA em seu próprio carro.