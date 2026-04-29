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Homem que jogou bebê pela janela de carro e atropelou ex-esposa é condenado a mais de 33 anos no RS

Caso aconteceu em Novo Hamburgo, em 2024. O Ministério Público denunciou o então réu por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio

Zero Hora

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