Segurança

Crime em 2021
Notícia

Homem que ateou fogo e matou companheira na frente dos filhos dela é condenado a 72 anos de prisão

Leandro Devaldo da Silva foi sentenciado pela morte da companheira Aura Tamaris de Vargas e por três tentativas de homicídio contra os filhos da vítima

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS