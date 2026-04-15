Homem é morto após ameaçar companheira com pé de cabra em Vera Cruz

Crime aconteceu na última terça-feira (14). Divulgação / DP Vera Cruz

Um homem foi morto por um golpe de faca desferido pela companheira, que não teve o nome identificado. O crime aconteceu no interior de Vera Cruz, na localidade de Linha Floresta, no Vale do Rio Pardo, na manhã de terça-feira (14). Igor de Barros, 49 anos, teria ameaçado a mulher, de 25 anos, com um pé de cabra.

Após discussão por motivo fútil, munido da arma branca, Igor ameaçou matar a companheira e a mãe dela. A investigação aponta que a autora agiu por legítima defesa.

Segundo a delegada Lisandra Carvalho, titular da Delegacia de Polícia de Vera Cruz, o homem ingeria bebida alcoólica diariamente e era agressivo. Ele morreu no local, sem chegar a receber atendimento médico.

O casal estava junto há um ano e dois meses. A mulher já havia sido vítima de violência doméstica e registrado ocorrência, mas retirou a medida protetiva após o companheiro coagi-la. A companheira tem dois filhos de outro relacionamento e, o mais novo, de seis anos, também era ameaçado por Igor. As crianças estavam na escola no momento do crime.

A mulher permaneceu na casa para prestar esclarecimentos e, conforme a delegada responsável, relatou os fatos com riqueza de detalhes, excluindo a ilicitude do ato.