Homem é morto a tiros na zona leste de Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre, na noite de terça-feira (21). O crime aconteceu por volta das 23h30min na Rua Paulino Azurenha com a Alcindo Guanabara.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada por perícia. A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência.

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Segundo a BM, as circunstâncias indicam possível relação do crime com disputa por território vinculada ao tráfico de drogas.

O delegado Gabriel Borges, da Delegacia de Homicídios da Capital, afirma que a polícia ainda não tem informações sobre a autoria e as motivações do homicídio.