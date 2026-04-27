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Homicídio
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Homem é morto a tiros na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Outra vítima ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico neste domingo (26)

Gustavo Gossen

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Paula Neiman

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