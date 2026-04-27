Homem é morto a tiros na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (26) no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 21h26min, na Rua Continental, nas proximidades do número 750.

A vítima foi identificada como Manasses Santos da Silva, de 32 anos.

Segundo o delegado responsável Leandro Bodoia, ele teria sido atingido por disparos de arma de fogo na Rua Deputado Adão Preto e, ao tentar fugir, percorreu cerca de 100 metros até a Rua Continental, onde morreu.

De acordo com a autoridade, um segundo homem também foi baleado durante a ocorrência. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A identidade dele não foi divulgada.