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Homem é morto a tiros em Montenegro; suspeitos morrem após acidente na BR-386, diz polícia

Pouco tempo depois do crime, a BM foi informada pela PRF de que o veículo suspeito teria se envolvido em um acidente de trânsito

Guilherme Jacques

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