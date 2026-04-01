Homem é morto a tiros em Montenegro; suspeitos morrem após acidente na BR-386, diz polícia

O crime aconteceu por volta das 18h30min, na Rua Capitão Cruz, centro da cidade. Guilherme Baptista / Fato Novo / Imagens Cedidas

Um homem de 30 anos morreu após ser baleado no início da noite desta terça-feira (31), no centro de Montenegro, no Vale do Caí. O crime aconteceu por volta das 18h30min, na Rua Capitão Cruz, e está sendo tratado como homicídio doloso, de acordo com a Brigada Militar (BM).

Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem no endereço, encontraram a vítima já sem vida. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo no local.

Segundo o delegado André Lorbiecki Roese, a vítima foi identificada como Gustavo Henrique Sulzbach, de 30 anos. Ele era proprietário do estabelecimento comercial em frente ao qual foi assassinado. Conforme a investigação policial, ele estaria sofrendo ameaças por dívidas.

Informações iniciais apontam que três homens teriam desembarcado de um carro Renault Sandero prata e efetuado vários disparos contra a vítima. Conforme relatos de testemunhas, os suspeitos usavam roupas escuras e estavam armados. Após o ataque, eles teriam fugido no mesmo veículo.

Durante a perícia no local do crime, foram recolhidos estojos de munição de calibres .45 e 9 milímetros. A BM iniciou buscas logo após o registro da ocorrência para tentar localizar os envolvidos.

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Pouco tempo depois, a Brigada foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que o veículo suspeito teria se envolvido em um acidente de trânsito na BR-386, no quilômetro 412. No local, dois ocupantes do automóvel foram encontrados mortos.