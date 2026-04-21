Homem é morto a tijoladas no bairro Restinga, em Porto Alegre

Um homem foi morto com golpes de tijolo na cabeça, na manhã desta terça-feira (21), no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

A Brigada Militar (BM) foi chamada por moradores por volta das 9h30min e encontrou a vítima no pátio de casa, na Rua Henrique Vargas. De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar, a vítima residia no imóvel.

A Polícia Civil confirmou que o homem encontrado morto tinha 33 anos e era usuário de drogas. Ele não teve o nome divulgado.