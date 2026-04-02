Homem é morto a facadas em casa, em município da Região Central

Um homem foi morto a facadas em casa no final da tarde de quarta-feira (1º) no município de Cerro Branco, na Região Central. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cristiano do Couto, 27 anos.

O crime aconteceu no Loteamento Santo Antônio, na área urbana da cidade. Um segundo homem teria sido ferido ao tentar ajudar Cristiano durante a ocorrência.

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