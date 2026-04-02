Homem é morto a facadas em casa, em município da Região Central

Um homem foi morto a facadas em casa no final da tarde de quarta-feira (1º) no município de Cerro Branco, na Região Central. De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cristiano do Couto, 27 anos.
O crime aconteceu no Loteamento Santo Antônio, na área urbana da cidade. Um segundo homem teria sido ferido ao tentar ajudar Cristiano durante a ocorrência.
Ainda conforme a polícia, os suspeitos do crime são pai e filho, que fugiram do local e não foram localizados até o momento. A motivação será apurada no decorrer da investigação, que está em fase inicial.