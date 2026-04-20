Homem é executado em local conhecido como ponto de tráfico em Alvorada

Um homem morreu após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo no bairro Tijuca, em Alvorada, por volta das 22h do último domingo (19). Cristian Ribeiro Vaniel, 28 anos, estava em um local conhecido por tráfico de drogas e possuía antecedente criminal.

Vaniel foi alvejado por um homem que estava dentro de um veículo. Segundo o delegado Edimar Machado de Souza, responsável pela investigação, a suspeita é de que ele estava traficando no momento do crime. Para a autoridade, a motivação do homicídio é disputa por tráfico de drogas.

Ninguém foi preso até o momento. O caso segue na Delegacia de Homicídios de Alvorada para maiores esclarecimentos.