Homem é condenado por aplicar golpe para comer sushi de graça em Santa Catarina

Pena foi reduzida para sete meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. Sara Bodowsky / Agência RBS

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) determinou a condenação de um homem por estelionato. Ele é acusado de aplicar golpes em um restaurante pelo menos três vezes para comer sushi sem pagar. A decisão foi divulgada na sexta-feira (24), segundo o g1.

O caso aconteceu entre novembro e dezembro de 2023. Segundo o Judiciário, o homem fazia o pedido e enviava comprovantes falsos de Pix "para induzir funcionários do estabelecimento ao erro". Somando os valores, o golpe rendeu um prejuízo de R$ 849.

Em um primeiro momento, o golpista foi condenado à pena de quatro anos de prisão, em regime inicial fechado, além de 72 dias-multa. Após recurso aplicado por sua defesa, a pena foi reduzida para sete meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

O processo

O processo se iniciou em junho de 2024. A denúncia foi acolhida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque, no Vale do Itajaí.

Conforme o TJSC, a defesa afirmou insuficiência de provas, "nulidades relacionadas à cadeia de custódia e a necessidade de redimensionamento da pena".

Em análise, o desembargador afirmou que a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, formado por registros policiais, comprovantes apresentados e prova oral.

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"Conforme relatado, os depoimentos da proprietária do estabelecimento e da funcionária responsável pelo controle financeiro demonstraram que os pedidos foram realizados mediante envio de comprovantes falsos, com a identificação da fraude apenas após o fechamento de caixa", informou o TJ.