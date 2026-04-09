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Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar companheira e ocultar corpo em geladeira no Litoral Norte

Nara Denise dos Santos, de 61 anos, foi morta por asfixia após uma discussão envolvendo o uso de um cartão bancário. Crime aconteceu em 2024

Airton Lemos

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