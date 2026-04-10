Segurança

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Notícia

Homem é baleado na cabeça durante tentativa de roubo de carro na zona leste de Porto Alegre

Vítima foi abordada por dois criminosos na Avenida Protásio Alves; suspeitos fugiram sem levar o carro

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