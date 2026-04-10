Homem é baleado na cabeça durante tentativa de roubo de carro na zona leste de Porto Alegre

Um homem foi baleado na cabeça durante uma tentativa de latrocínio na noite desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Sabará, em Porto Alegre.

De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 20h30min, na Avenida Protásio Alves.

A vítima estava em um carro quando foi abordada por dois homens, que teriam tentado roubar o veículo.

Durante a ação, o homem foi atingido por um disparo na cabeça. O carro não chegou a ser levado.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Informações sobre o estado de saúde da vítima e a identidade não foram divulgadas.