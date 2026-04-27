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Governo do RS promete ampliação de 1,4 mil vagas no sistema prisional e “solução definitiva” para Nugesp até agosto

Obras estão previstas para as penitenciárias de Sapucaia do Sul, Canoas e Osório 

Leticia Mendes

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