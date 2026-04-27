Governo do RS promete ampliação de 1,4 mil vagas no sistema prisional e “solução definitiva” para Nugesp até agosto

No domingo, governo do Estado anunciou que espera por vagas foi zerada. Jeff Botega / Agencia RBS

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, na manhã desta segunda-feira (27), o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS, César Atílio Kurtz Rossato, prometeu solução definitiva nos próximos quatro meses para a superlotação de presos no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp). O governo do Estado pretende criar 1.444 vagas em penitenciárias de Sapucaia do Sul, Canoas e Osório.

O Nugesp, planejado para ser um centro de triagem de presos, está no centro de problemas gerados pela superlotação do sistema prisional, e chegou a ser interditado parcialmente neste mês.

— No mais tardar, até agosto, vamos ter uma solução definitiva para o problema — prometeu Rossato.

Segundo o secretário, serão ampliadas unidades prisionais, com intuito de aumentar o número de vagas e permitir que o fluxo no Nugesp seja normalizado.

— Elegemos unidades para ampliação que já contam com tecnologia de construção modular — afirmou.

O Complexo Prisional de Canoas deve ter a maior ampliação, de acordo com os números de novas vagas divulgados pelo secretário. Somente em Canoas, estão previstas 768 vagas, divididas em duas etapas, sendo 256 na primeira fase e 512 na segunda.

Ainda segundo o secretário, as obras realizadas serão uma espécie de continuação das galerias já existentes. Isso permitiria agilizar a ampliação por meio da estrutura modular. Construções como reservatórios de água e quadro de energia também precisarão de adequações, devido ao maior número de presos nas unidades.

Situação no Nugesp

O Nugesp, que tem 708 vagas, foi criado para que os presos permaneçam, no máximo, 15 dias no local. No entanto, devido à falta de vagas, esse prazo para parte dos encarcerados tem se estendido.

Na semana passada, por exemplo, segundo o Judiciário, havia 164 presos custodiados no local por período superior. No último dia 17, houve interdição parcial. A Justiça suspendeu o ingresso de presos preventivos e temporários no local. Apenas presos em flagrante passaram a poder ser encaminhados para o Nugesp.

A situação levou ao acúmulo de presos em viaturas e delegacias da Região Metropolitana. Na quinta-feira (23), o número de custodiados em viaturas e delegacias no RS chegou a 76. No domingo (26), o governo do RS anunciou que o núcleo voltou a ter a operação normalizada e a lista de espera por vagas foi zerada, possibilitando que todos os presos sejam encaminhados ao Nugesp de forma regular.

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A normalização ocorreu a partir de tratativas institucionais e de alinhamentos com o Poder Judiciário e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo.

As penitenciárias

Sapucaia do Sul

240 vagas no total

128 na primeira etapa

112 na segunda fase

Canoas

768 vagas no total

256 vagas na primeira fase

512 na segunda etapa

Osório

436 vagas no total

112 na primeira fase

324 na segunda etapa