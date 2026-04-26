Governo do RS anuncia normalização no fluxo de entrada de novos presos no Nugesp

Normalização definitiva do fluxo de entrada deve ser consolidada nos próximos meses. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul anunciou que os atendimentos no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) foram normalizados na manhã deste domingo (26). Conforme a nota, a lista de espera por vagas foi zerada, possibilitando que todos os presos sejam encaminhados ao Nugesp de forma regular.

A normalização ocorreu a partir de tratativas institucionais e de alinhamentos com o Poder Judiciário e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo. De acordo com o governo, a situação segue sendo monitorada, e a normalização definitiva do fluxo de entrada deve ser consolidada nos próximos meses, especialmente com a ampliação de vagas no sistema prisional da Região Metropolitana.

O aumento do número de prisões tem elevado a taxa de ocupação do sistema prisional. O Nugesp, que já operava próximo de sua capacidade máxima, teve a situação agravada com a interdição parcial determinada no último dia 17. Na última quinta-feira (23), o número de presos custodiados em viaturas e delegacias no Rio Grande do Sul chegou a 76.

A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) confirmou o anúncio do governo, exemplificando que, na manhã deste domingo, não havia presos na 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Em comunicado, o governo garantiu que "a segurança pública está diretamente ligada às condições do sistema prisional, tanto que vem promovendo a maior expansão de vagas de sua história, com investimentos que, de 2019 a 2026, superam R$ 1,4 bilhão".

"Desde o início desta gestão, quatro novas unidades foram entregues, duas foram requalificadas e outras duas foram ampliadas, como a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, que ganhou o Módulo de Segurança Máxima. Ao todo, cerca de 12 mil vagas foram criadas ou requalificadas desde 2019. Atualmente, estão em andamento construções de novos presídios em Rio Grande, São Borja, Passo Fundo e Caxias do Sul, além de ampliações em duas unidades existentes: em Ijuí e Uruguaiana", diz a nota.

"A Cadeia Pública de Porto Alegre, que já foi considerado o pior presídio do Brasil, recebeu investimento de R$ 139 milhões. A sua reinauguração em 2025 foi um marco para o sistema prisional gaúcho, garantindo melhores condições de segurança e funcionalidade tanto para apenados quanto para servidores da Polícia Penal", finaliza o comunicado.

O que é o Nugesp

Atuação

O núcleo foi planejado para ser um grande centro de triagem, funcionando 24 horas por dia. No mesmo lugar, são realizados procedimentos como identificação, documentação, registro policial, classificação, triagem e audiência de custódia, até o encaminhamento final compatível ao perfil do preso.

O período máximo de permanência do preso no local é de 15 dias. Por questões de segurança, a SSPS não informa o número de servidores no local.

Estrutura

O espaço inaugurado em junho de 2022, conta com 708 vagas disponíveis. A parte interna tem cinco módulos de vivência. Desses, quatro são masculinos, com 20 celas cada, totalizando 624 vagas, além de alojamentos para presos trabalhadores, com 24 vagas; e um feminino, com oito celas, que possibilitam a detenção de 60 mulheres.