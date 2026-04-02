Golpe do pedágio digital usa sistema free flow para aplicar fraudes em motoristas; veja como agem os criminosos

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Estelionatários exigem pagamento de supostas pendências para evitar multas e pontos na carteira de habilitação

Vinicius Coimbra

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