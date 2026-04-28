Segurança

Combate à pedofilia
Notícia

Gaúcho suspeito de aliciar e estuprar adolescente de 13 anos é alvo de ação nacional

Polícia civil gaúcha atua em apoio a operação nacional da Polícia Federal

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

Ronaldo Bernardi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS