Gaúcho suspeito de aliciar e estuprar adolescente de 13 anos é alvo de ação nacional

Uma ofensiva policial contra abuso sexual de crianças e adolescentes no ambiente virtual ocorre em todo o território nacional nesta terça-feira (28). Em Porto Alegre, policiais civis cumprem três mandados de busca e apreensão na Zona Sul, na Zona Norte e no centro da cidade.

Até o momento, quatro homens foram presos no Rio Grande do Sul, sendo dois em flagrante por armazenamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil. Outro mandado de prisão foi cumprido em Parobé, no Vale do Paranhana. Um homem de 36 anos foi preso preventivamente na Capital. Ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos.

Segundo a investigação, que teve início há cerca de cinco meses, o homem teria aliciado a vítima através de mensagens trocadas em uma plataforma na internet. Após estabelecer um vínculo de confiança, ele teria marcado um encontro presencial no qual consumou o estupro.

Crime online

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão endereços residenciais e comerciais onde investigações apontaram possível armazenamento e compartilhamento de material contendo violência sexual contra crianças e adolescentes. Um dos locais em que a atividade criminosa foi identificada foi dentro de uma pensão do 4º Distrito.

Celulares, computadores, notebooks e outros dispositivos foram vasculhados e apreendidos após a verificação de conteúdos criminosos. Os aparelhos ainda passarão por perícia.

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A operação

Conforme o diretor da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil gaúcha, André Ciardullo Mocciaro, a ofensiva é da Polícia Federal e ocorre simultaneamente nas 27 unidades da federação. No Rio Grande do Sul, o trabalho conta com o apoio de policiais do Deca e peritos do Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infantojuvenil (Nucope), do Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Estado.

A operação nacional Proteção Integral IV cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva por todo o país. A ação conta com a participação de 503 policiais federais e 243 policiais civis da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, de Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins. Até o momento, 35 pessoas foram presas em flagrante em âmbito nacional.

A ofensiva também faz parte de um esforço internacional chamado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, com cumprimento de mandados em 15 países. São eles: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.