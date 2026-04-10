“Fiquei desesperado e endividado”: morador da Região Metropolitana perde mais de R$ 100 mil em falso leilão de carros 

Ler resumo

Site reúne anúncios falsos de leilões de veículos. Reprodução / Reprodução

No fim de março, um morador de Alvorada, na Região Metropolitana, foi a um depósito para ver os dois veículos arrematados em um leilão online. Ele esperava que, no local, na zona norte de Porto Alegre, estivessem um Toyota Corolla e um Hyundai HB20, que lhe custaram, juntos, R$ 108 mil. No endereço, porém, avisaram o suposto vencedor da disputa que o depósito não era responsável pelo leilão.

— Disseram que era um golpe. Fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Peguei empréstimo para completar o valor e agora fiquei endividado — disse o homem, um trabalhador autônomo de 39 anos, que pediu para não ser identificado nesta reportagem.

Ele comprou os veículos no site autotechleiloes.com, que se identifica como o Centro de Remoção e Depósito (CRD) AutoTech, localizado na Avenida Jaime Vignoli, no bairro Anchieta. A relação não existe, segundo o próprio depósito e o Detran/RS, que, em novembro de 2025, emitiu nota afirmando que o endereço digital tem sido utilizado em golpes virtuais.

A vítima disse que já havia comprado três carros em leilões e que pretendia revender os dois “comprados” no site. Ele fez duas transferências bancárias no dia 27 de março: R$ 68 mil para o Corolla e R$ 40 mil para quitar o HB20.

— Um amigo já tinha comprado um carro da AutoTech, então, sabia que tinha credibilidade. Pesquisei sobre o leilão, o leiloeiro, as placas dos carros. Tinha bastante lance no site e os valores que paguei estavam na média dos leilões. Não tinha nada em desacordo, nada que me dissesse que se tratava de um golpe — acrescentou.

O comprador registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e tentou recuperar o dinheiro com os bancos, o que não havia ocorrido até a última atualização desta reportagem.

Como é o golpe do falso leilão

Entre 31 de março e 1º de abril, Zero Hora participou de leilões do site e arrematou dois veículos, um Audi A3, no valor de R$ 54,4 mil, e um Mercedes-Benz GLA, de R$ 59,5 mil. Dezenas de lances foram feitas nos dois anúncios.

Dez minutos depois do fim da concorrência, uma atendente do site entrou em contato via WhatsApp para passar detalhes da compra.

Foram enviados dois boletos para pagamento, que deveriam ser feitos na conta pessoal de um homem. Na soma do valor dos arremates vencedores, comissão do leiloeiro e do depósito, deveriam ser pagos R$ 120.940.

Foi avisado que não seriam aceitas transferências por Pix, apenas por TED, transferência bancária ou depósito bancário.

A reportagem questionou se era possível olhar os veículos presencialmente. “As visitas ocorrem sempre no dia do encerramento do pregão das 08h00 às 09h30 da manhã, não é necessário realizar o agendamento, basta comparecer com um documento com foto”.

Ao questionar se os anúncios não se tratavam de golpes, o número do WhatsApp bloqueou a reportagem. Nenhum valor foi depositado e o contato foi encerrado.

Leia Mais Polícia desarticula grupo que dopava idosos para contratar empréstimos em Porto Alegre

Investigação

Segundo o delegado Eibert Moreira Neto, diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil, investigações de golpes do falso leilão estão em andamento e ações policiais já foram feitas para coibir a prática.

Um exemplo é a Operação Mímesis, feita em outubro de 2025 pelos agentes gaúchos em cinco Estados; foi apurado um prejuízo de R$ 700 mil entre janeiro e agosto.

Golpistas fazem páginas idênticas às dos leilões oficiais e impulsionam com tráfego pago. Então, quando você pesquisa pelo leilão, as primeiras páginas do Google são falsas. Já notificamos para tirar do ar algumas, mas surgem novas todos os dias e a plataforma não tira do ar por conta própria. EIBERT MOREIRA NETO Diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil

Segundo o delegado, a polícia não tinha conhecimento do site citado nesta reportagem.

O que diz o depósito citado no golpe do falso leilão

Irineo Luis Grings, proprietário do CRD Auto Tech, afirma que o estabelecimento não tem nenhuma relação com o portal de leilões fraudulento nem é responsável pelos itens anunciados.

Cartaz na entrada do CRD AutoTech informa sobre os golpes. CRD AutoTech / Divulgação

Lançaram um site usando o endereço e o nome da empresa. Só percebemos depois que as primeiras vítimas começaram a nos procurar. É uma situação que tem ocorrido desde 2023 e preocupado bastante os depósitos, que acabam processados sem ter nenhuma ligação. IRINEO LUIS GRINGS Proprietário do CRD Auto Tech e presidente do Sindicato dos Centros de Remoção e Depósitos (SindiCRD).

O empresário esclarece que os CRDs mantêm sob custódia veículos apreendidos em casos como infração de trânsito, crime ou abandono até que o leilão seja feito pelo Detran/RS. O órgão estadual divulga um calendário para a concorrência pública, com os detalhes dos lotes, leiloeiro responsável e datas da concorrência (veja mais detalhes no fim da reportagem).

— Não temos autorização para fazer leilão, nem recebemos valores de participação na venda. Nosso serviço é de remoção e guarda do veículo. Ficamos com os carros até a realização dos leilões pelos por leiloeiros autorizados pelo Detran que têm seus sites próprios — acrescenta.

Cartaz na entrada do CRD AutoTech informa sobre os golpes. CRD AutoTech / Divulgação

Conforme Grings, um pedido judicial foi feito para que o Google retire a página do topo das buscas e o caso foi registrado na Polícia Civil. Procurado pela reportagem, o Google enviou nota na qual destaca que, ao identificar uma violação, "age imediatamete", e aponta que, em 2024, "201 milhões de anúncios foram removidos e 1,3 milhão de contas de anunciantes foram suspensas" no Brasil (veja a íntegra da nota abaixo).

O que diz o Detran/RS

O Centro de Remoção e Depósito AUTOTECH, credenciado do DetranRS, está tendo seu nome utilizado por golpistas em um site fake de leilões de veículos, confundindo interessados em arrematar veículos. A página "autotechleiloes.com" é falsa e está sendo retirada do ar. Por sinal, desconfie de sites de leilão que não tenham o final ".COM.BR".

O que diz o Google

“Temos políticas claras que definem as regras para anunciar no Google Ads. Quando identificamos uma violação, agimos imediatamente. No Brasil, somente em 2024, 201 milhões de anúncios foram removidos e 1,3 milhão de contas de anunciantes foram suspensas, conforme divulgado no nosso Relatório de Segurança em Anúncios. Oferecemos uma ferramenta para que os usuários possam contribuir e também denunciem possíveis violações”.

Como se proteger do golpe do falso leilão

Confira no site oficial do Detran/RS os próximos leilões, que podem ser acessados neste link .

os próximos leilões, que podem ser acessados neste . Veja nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações.

lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações. Se possível, agende uma visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente.

ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente. Caso seja atraído por um anúncio, desconfie de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br” ).

(sem o ). Pesquise a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais.

em sites de reclamação e/ou mídias sociais. Suspeite de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

Não faça transferências bancárias. Nos leilões do Detran/RS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do edital.

Quem for vítima do golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência em uma delegacia ou neste site.