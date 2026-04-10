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“Fiquei desesperado e endividado”: morador da Região Metropolitana perde mais de R$ 100 mil em falso leilão de carros 

Golpistas criaram site falso usando nome e endereço de depósito credenciado pelo Detran/RS para aplicar fraude em pregões online

Vinicius Coimbra

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