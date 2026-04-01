Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

Feminicídios no RS têm aumento de 50% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2025

Conforme dados da Polícia Civil, 83% das vítimas não possuíam medida protetiva vigente contra o autor do crime. A maioria delas foi morta dentro de casa por companheiros ou ex-companheiros

Gabriela Plentz

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