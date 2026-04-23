Família Aguiar: suspeito responde por assassinatos mesmo se corpos não forem encontrados? Especialistas comentam

Polícia Civil indiciou policial militar por mortes em Cachoeirinha, mas não localizou corpos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A recente conclusão da Polícia Civil na investigação do desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, deixou uma dúvida para muitas pessoas: é possível que haja responsabilização por um assassinato mesmo sem a localização de um cadáver? No caso em questão, a polícia afirmou que Silvana Aguiar foi vítima de feminicídio e os pais dela, Dalmira e Isail, de duplo homicídio e indiciou o policial militar Cristiano Domingues pelos crimes. Os Aguiar estão desaparecidos desde o fim de janeiro.

Juristas ouvidos pela reportagem atestam que a expressão "sem corpo não há crime", muitas vezes repetida por leigos, é juridicamente refutada.

Procurador de Justiça e professor de Direito Penal da Fundação do Ministério Público (FMP), Mauro Henrique Renner explica que indiciamentos, denúncias e até condenações foram proferidas com base no que se denomina prova indireta da morte.

O especialista explica que não é obrigatório existir a identificação de um corpo (prova material) para que um crime de homicídio seja investigado ou até mesmo julgado. O que importa é a presença de indícios suficientes para respaldar o entendimento de que a morte ocorreu e que ela é proveniente de uma ação criminosa.

— No contexto jurídico brasileiro, indícios são circunstâncias conhecidas e provadas que permitem concluir sobre a existência de um crime. Neste sentido, nós temos o que se estabelece uma prova indireta da morte — explica.

Conforme o procurador, essa prova pode começar com um desaparecimento prolongado e inexplicado. A isso se somam registros, mensagens, ameaças, além de informações de testemunhas e indicativos de que houve um fato delituoso envolvendo as vítimas desaparecidas.

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Nesses casos, quando da ocultação de cadáver, o suspeito pode procurar dissimular fatos e circunstâncias para dificultar a investigação, e isso computa como elemento indicativo da eventual autoria do suspeito, dentro de todo o contexto probatório indireto, acrescenta Renner.

O inquérito do caso da família Aguiar foi remetido ao Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul na sexta-feira (17). O MP deve decidir se denuncia os investigados à Justiça, dando início à ação penal, ou se pede novas diligências à polícia.

Cristiano está preso desde o dia 10 de fevereiro. Nas três vezes em que foi intimado para prestar depoimento à polícia, manteve-se em silêncio. Jeverson Barcellos, advogado do PM, informou que ainda não teve acesso à íntegra do inquérito e das medidas cautelares e, por isso, vai aguardar para se manifestar.

Jurisprudência

Um caso emblemático recente no Brasil em que houve condenação por assassinato, sem que o corpo fosse localizado, é o do goleiro Bruno, no Rio de Janeiro, em 2010. Há ocorrências ainda mais recentes no Rio Grande Sul, com condenações por Tribunal do Júri (relembre abaixo).

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Professor universitário e advogado criminalista há mais de 20 anos, Gabriel Ferreira dos Santos reitera que o Código de Processo Penal (nos artigos 158 e 167) admite que a materialidade do crime seja comprovada por outros meios idôneos — como prontuários médicos, laudos indiretos, imagens e depoimentos de testemunhas —, não exigindo exclusivamente o laudo necroscópico.

Santos menciona, sem especificar o caso, um recente recurso da comarca de Porto Alegre em que quatro réus por homicídio recorreram argumentando falta de laudo de necropsia e, mesmo assim, foram submetidos ao Tribunal do Júri:

— A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS manteve a pronúncia dos réus acusados de homicídios qualificados com base em prontuários hospitalares e prova oral, sem exame de corpo de delito formal. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de forma reiterada e, em 2025, a Corte manteve as pronúncias reconhecendo que a ausência do cadáver não apaga o crime.

Preocupação com famílias

O sentimento das famílias das vítimas é um ponto de atenção nesses casos, destaca a promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari, da 1ª Vara do Júri de Porto Alegre:

— Sou promotora desde 1998 e, algumas vezes na minha carreira, porque desde então trabalho na área de crimes contra a vida, já me defrontei com situações de homicídios em que o corpo não é encontrado. A prova vem de outros elementos. E é preciso muito cuidado nesses casos. Atendendo essas famílias, vejo que passam a vida inteira esperando que isso não seja verdade e que a pessoa apareça. É devastador — diz a promotora.

O caso Aguiar

Por cerca de 80 dias, imagens, áudios e dados de geolocalização foram analisados. Vinte e sete policiais civis, entre delegados e agentes, participaram da investigação, que teve ainda auxílio do Instituto-Geral de Perícias (IGP), da Brigada Militar (BM) e do Corpo de Bombeiros. O inquérito juntou cerca de 20 mil páginas, com depoimentos, diligências, relatórios e quebras de sigilo. Digitalmente, 10 terabytes de dados foram extraídos.

Foram analisados 16 celulares, 17 nuvens de e-mails, cinco DVRs (gravadores de vídeo digital), 13 pendrives, cinco computadores e cinco HDs. Foram feitos seis interrogatórios a suspeitos e ouvidas 34 testemunhas. Ao longo da investigação, a polícia fez cinco pedidos de prisão e solicitou 14 mandados de busca e apreensão e 37 quebras de sigilo (dados, telefônicos, telemáticos e bancários).

— Com relação à localização dos corpos, nós sabemos que isso é muito importante, é crucial, para todos e, principalmente, para a família — afirmou o titular da 2° Delegacia de Polícia (2ªDP) de Cachoeirinha e responsável pela investigação, delegado Ernesto Prestes.

— Não significa que com a remessa do inquérito as buscas estão encerradas. A ausência dos corpos não impede o indiciamento, tampouco a condenação — acrescentou o delegado.

Relembre casos

Goleiro Bruno

Em junho de 2010, a modelo Eliza Samudio desapareceu após sair da casa do goleiro Bruno Fernandes, à época jogador do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ela estava junto do filho e quatro meses, fruto do relacionamento com Bruno. Conforme as investigações, Eliza teria sido assassinada a mando de Bruno porque cobrava pensão alimentícia e ameaçava expor publicamente o relacionamento. O executor do homicídio seria Luiz Henrique Romão, conhecido como "Macarrão".

O corpo da mulher nunca foi encontrado. Além do relato de testemunhas, peritos encontraram sangue de Eliza no carro do goleiro. Bruno foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Ele foi para o regime semiaberto em 2018 e obteve a liberdade condicional em janeiro de 2023.

Caso Miguel

Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, foi morto na madrugada de 29 de julho de 2021. Ele vivia com a mãe, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e com a companheira dela, Bruna Nathiele Porto da Rosa, em Imbé, no litoral norte do Estado. O corpo, colocado dentro de uma mala e jogado no Rio Tramandaí, nunca foi recuperado.

Em 2024, a mãe foi condenada a 50 anos de prisão por tortura, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A companheira dela teve pena de 45 anos e quatro meses pelos mesmos crimes. As duas seguem presas.

A polícia identificou sangue do menino na mala e contou com outras provas testemunhais, de câmeras de videomonitoramento, entre outras, para responsabilizar as duas mulheres.

Caso Daniela

Em 29 de julho de 2012, Daniela Ferreira, 19 anos, foi vista saindo sozinha de um baile no Clube Centenário, no município de Agudo, na região central do Estado. Imagens de câmeras de vigilância de uma empresa mostraram que Rogério Oliveira, 42 anos, e ela se cruzaram, em sentidos opostos, na Avenida Concórdia, às 6h15min daquele dia. Oliveira em seguida mudou a rota e seguiu na mesma direção de Daniela, que nunca mais foi vista.

Em 2015, ele foi condenado por júri popular à pena total de 36 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado por homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Entre os argumentos principais da acusação estavam as imagens e o material genético da vítima encontrado em uma camisa do acusado.