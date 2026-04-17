- A Polícia Civil apresentou, em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (17), a conclusão do inquérito do caso da família Aguiar. Seis pessoas foram indiciadas
- O policial militar Cristiano Domingues, 39 anos, foi indiciado por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáver. Ele responde pelas mortes da ex-mulher, Silvana Aguiar, 48, e dos ex-sogros, Dalmira German Aguiar, 70, e Isail Aguiar, 69
- Outras cinco pessoas também responderão criminalmente: Milena Ruppenthal Domingues, mulher de Cristiano; Wagner Domingues Francisco, irmão de Cristiano; Paulo da Silva, amigo; mãe de Cristiano; e a sogra de Cristiano
- Em janeiro de 2026, Silvana, Isail e Dalmira desapareceram na cidade de Cachoeirinha
- Cristiano Domingues chegou a registrar ocorrência sobre o sumiço da ex-esposa; em fevereiro, ele foi preso temporariamente
- Após a Polícia Civil quebrar o sigilo telefônico, identificar comportamentos suspeitos e encontrar sangue de duas pessoas na casa de Silvana, a Justiça decretou a prisão preventiva de Cristiano Domingues
Cachoeirinha
Notícia
Família Aguiar: polícia conclui inquérito sobre desaparecimentos em Cachoeirinha; siga ao vivo
Investigação aponta os responsáveis pelo sumiço de Silvana Germann de Aguiar e seus pais, Isail e Dalmira Aguiar