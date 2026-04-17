Segurança

Inquérito finalizado
Notícia

Família Aguiar: ex-marido de Silvana é indiciado por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáver

Outras cinco pessoas vão responder por crimes como fraude processual e associação criminosa

Pâmela Rubin Matge

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