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"Falei com a megera" e "acabou minha paciência": ouça áudio do suspeito de matar Silvana de Aguiar e os pais dela antes dos desaparecimentos 

Em mensagem de voz, enviada à atual esposa, Cristiano Domingues Francisco, indiciado por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáver, relata desentendimento por conta de brigadeiro

Pâmela Rubin Matge

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