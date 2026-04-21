Ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Gringo vai para prisão domiciliar após habeas corpus por quadro respiratório grave, diz Justiça

Gilvani Dall Oglio foi preso na última sexta-feira (17). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou, nesta segunda-feira (20), um pedido de habeas corpus e autorizou que o ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Dall Oglio, conhecido como o Gringo, deixe a prisão preventiva para cumprir prisão domiciliar.

Ele havia sido preso na última sexta-feira (17) durante uma operação da Polícia Civil que apura suspeitas de fraudes em licitações públicas. Saiba mais abaixo.

Na decisão, o Tribunal de Justiça levou em consideração o estado de saúde do ex-parlamentar. De acordo com o entendimento, Gilvani apresenta um quadro respiratório considerado grave, comprovado por laudos médicos anexados ao processo.

Segundo os documentos, ele necessita de acompanhamento contínuo e faz uso diário, durante a noite, de um aparelho para Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), que depende de fornecimento regular de energia elétrica e de condições mínimas de ambiente para funcionamento adequado.

Diante do cenário, a Justiça optou pela substituição da medida pela prisão domiciliar, mantendo as cautelares já determinadas anteriormente. A decisão também prevê que, caso as condições impostas não sejam cumpridas, a prisão preventiva poderá ser restabelecida imediatamente. (Leia nota do TJRS abaixo)

O TJRS destacou que a medida busca conciliar dois pontos: assegurar o andamento das investigações, especialmente diante da possibilidade de obstrução, e preservar a saúde do investigado.

Prisão e investigação

Gringo foi preso preventivamente durante uma operação da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações para prestação de serviços públicos. A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, quatro deles em endereços ligados a familiares do ex-vereador, que também são apontados como suspeitos de participação no esquema.

O advogado Diego Romero, que representa o ex-vereador, informou que irá se manifestar após ter acesso ao conteúdo completo da investigação.

Durante a operação, os policiais apreenderam ao menos seis veículos, incluindo carros de marcas de luxo como Mercedes-Benz e Volvo. Alguns dos modelos recolhidos têm valor de mercado que pode ultrapassar R$ 400 mil quando novos.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 2,5 milhões e tornou indisponíveis imóveis ligados aos investigados.

Leia Mais De briga por brigadeiro a tentativa de encobrir crime: as motivações apontadas pela polícia para mortes da família Aguiar

Licitações

As licitações sob investigação envolvem a prestação de serviços de desobstrução de redes pluviais e de esgoto, hidrojateamento, transporte e descarte de resíduos.

Segundo o delegado Augusto Zenon, Gilvani coordenaria um esquema para se inscrever com mais de uma empresa para licitações, com o objetivo de direcionar contratos públicos. A suspeita é de que as empresas estivessem em nome de "laranjas" ligados ao ex-parlamentar.

Conforme os agentes, não há servidores envolvidos no esquema. As investigações se baseiam em seis contratos assinados, com valores que somam mais de R$ 2,5 milhões.

A operação apura ainda os crimes de associação criminosa, corrupção ativa de testemunha, falsidade ideológica e material e uso de documento falso.

Mandato cassado

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre cassou o mandato de Gilvani Dall Oglio por quebra de decoro parlamentar em dezembro de 2025. Foram 26 votos pela perda do mandato, três contra e quatro abstenções.

O vereador seria o controlador de uma empresa que presta serviços para o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e, conforme parecer da Comissão de Ética da Câmara, isso configura violação da Lei Orgânica da Capital.

Nota do TJRS