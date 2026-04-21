Segurança

Suspeitas de fraudes
Notícia

Ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Gringo vai para prisão domiciliar após habeas corpus por quadro respiratório grave, diz Justiça

Ex-parlamentar foi preso durante ação da Polícia Civil que apura possível esquema em licitações públicas

Élis Rodrigues

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Matheus Goulart

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