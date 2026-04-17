Segurança

Operação Effluxus
Notícia

Ex-vereador Gilvani Gringo é preso pela Polícia Civil por suspeita de liderar esquema de fraude licitatória

Ex-parlamentar seria o proprietário de duas empresas que disputaram simultaneamente concorrências públicas, simulando competição e registradas em nome de supostos laranjas

Carlos Rollsing

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