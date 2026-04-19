Segurança

Violência de gênero
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"É o sentimento de que sempre falta alguém": familiares de estudante vítima de feminicídio aguardam julgamento e convivem com luto um ano após o crime

Raíssa Müller, 21 anos, foi assassinada ao lado do namorado, Eric Turato, 24. Suspeito é o ex-companheiro, que teria cometido crime depois de ver uma foto do casal nas redes sociais

Júlia Ozorio

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