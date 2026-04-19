"É o sentimento de que sempre falta alguém": familiares de estudante vítima de feminicídio aguardam julgamento e convivem com luto um ano após o crime

Para a irmã da vítima, crime surpreendeu pelo fato de que o rapaz nunca havia praticado atos de agressão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A ausência se repete no dia a dia. A saudade de Raíssa Müller, 21 anos, é sentida diariamente por familiares, mesmo um ano após a morte da estudante de fisioterapia.

Exatamente um mês depois de completar 21 anos, a jovem que sonhava viajar pelo mundo teve a casa invadida e foi assassinada a facadas ao lado do namorado, Eric Richard de Oliveira Turato, 24.

O crime aconteceu em 18 de abril de 2025, em Feliz, no Vale do Caí. O suspeito é Vinícius Britz, 25 anos, ex-companheiro da estudante. Ele teria sido motivado por ciúmes depois de ver, em uma rede social, uma foto de um jantar do casal com amigos.

Depois do crime, cometido dentro da casa da família de Raíssa, momentos que antes eram marcados por celebração, carregam silêncio e tristeza.

— A gente tenta seguir a vida, mas ainda sente muito. Tem dias muito difíceis. Datas como Natal, Ano Novo e Páscoa pesam muito. É o sentimento de que sempre falta alguém. Ela é lembrada o tempo todo pela família. A gente sorri, conversa, mas está pensando nela o tempo todo — conta Maísa Müller, 32 anos, irmã da vítima.

A forma com que a morte ocorreu torna o processo de luto ainda mais difícil — supostamente causada por alguém em quem a família já havia confiado.

Não tem como esquecer, porque foi muito brutal. Se ela tivesse falecido por uma doença ou até um acidente, talvez a gente entendesse, mas da forma que o que aconteceu, isso dói demais. Dói pensar no que ela passou até o momento que ela parou de respirar IRACI MÜLLER tia de Raíssa

Para manter a memória de Raíssa viva, familiares e amigos organizam uma caminhada e uma missa na próxima terça-feira (21). A mobilização busca chamar atenção para casos de violência contra a mulher e deve contar com camisetas, cartazes e balões na cor lilás — símbolo da causa. A família de Eric Turato também deve participar.

Espera por julgamento

No campo judicial, o caso já avançou. O suspeito, que também ficou ferido durante o ataque, chegou a ser hospitalizado e acabou preso.

Em maio do ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pela prática dos crimes de homicídio qualificado e feminicídio.

A denúncia foi aceita e o réu foi pronunciado — decisão que determina o envio do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

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A expectativa da família é de que o julgamento ocorra ainda em 2026. Mesmo assim, o sentimento em relação ao desfecho é ambíguo.

— Eu queria que o julgamento acontecesse para que a gente pudesse, de fato, seguir. Mas, ao mesmo tempo, é um dia que eu nunca queria viver. Eu acho que não existe vitorioso em um processo como esse. Por mais que ele seja condenado, a gente não vai se sentir vitorioso. A gente quer justiça, claro, mas nada vai trazer ela de volta — afirmou a irmã da vítima.

Outros casos seguem sem desfecho

O caso de Raíssa não é isolado. Em abril de 2025, as ocorrências de feminicídio saltaram 1.000% no Rio Grande do Sul em relação ao ano anterior.

Onze mulheres tiveram seus sonhos interrompidos naquele mês. Dez delas foram assassinadas em um período de cinco dias, em meio ao feriadão de abril.

Na maioria das ocorrências — 10 dos 11 casos contabilizados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) —, os suspeitos dos crimes são companheiros ou ex-companheiro das vítimas. Em um episódio, o agressor era padrasto da vítima.

Veja como está o andamento dos outros casos de abril de 2025 na Justiça:

Contrapontos

A reportagem procura a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.

Caso Laís Malaguez Meyer

A defesa de Tiago Vieira Medeiros, suspeito pelo feminicídio de Laís Malaguez Meyer, 32 anos, afirmou que vai se manifestar nos autos do processo. Veja a nota na íntegra:

"A defesa do acusado, com o devido respeito à dor dos familiares da vítima e à relevância do debate proposto pela reportagem, reserva-se o direito de manifestar-se exclusivamente nos autos, por se tratar de processo ainda em curso, com diligências em andamento e sem julgamento definitivo.

É fundamental lembrar que o Estado Democrático de Direito assegura a toda e qualquer pessoa — independentemente da gravidade da imputação — o direito à presunção de inocência, ao contraditório e à plenitude de defesa, garantias constitucionais que não podem ser relativizadas mesmo diante de tragédias irreparáveis. A formação de narrativas unilaterais, antes do pronunciamento da Justiça, compromete não apenas o equilíbrio processual, mas também fomenta um clima social de pré-julgamento e linchamento simbólico, tão incompatível com os valores fundamentais que nos sustentam como sociedade.

A defesa também entende a importância de promover a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher. No entanto, alerta para o risco de que casos específicos — ainda sub judice — sejam instrumentalizados como elementos de mobilização social, sem que se tenha assegurado, de forma plena, a responsabilização com base em provas produzidas sob o crivo do Judiciário.

Reafirmamos, por fim, o compromisso ético com a legalidade, a justiça e a dignidade da pessoa humana, destacando a necessidade de que todos os envolvidos em situações de tamanha complexidade e dor sejam tratados com responsabilidade, equilíbrio e humanidade.

Pelotas, 19 de abril de 2026.

Aline Lourenço de Ornel

Advogada – OAB/RS 79.927

Francisca Cavalheiro Legório

Advogada – OAB/RS 127.741"

Caso Franciele Greff Mentz

O advogado Omar Dupont, que representa Airton da Silva Fonseca, suspeito pela morte de Franciele Greff Mentz, afirmou que não comentará o caso. Leia a manifestação íntegra:

"Na medida em que grato pela atenção e oportunidade, esclareço que por razões de ordem ético profissional, não tecerei comentários".

Caso Juliana Proença

A Defensoria Pública do Estado (DPE), que representa Gilberto Artifon, suspeito pela morte de Juliana Proença, 47 anos, afirmou que irá se manifestar somente nos autos do processo.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul