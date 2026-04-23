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“Disseram que a vaga era minha”: saiba como se proteger de golpe que visa pessoas buscando emprego

Anúncios fraudulentos captam dados das vítimas e exigem pagamentos de taxas para garantir postos inexistentes

Vinicius Coimbra

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