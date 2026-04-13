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De policial condecorado a investigado por três mortes: quem é o suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar

Cristiano Domingues Francisco está preso desde fevereiro. Polícia Civil acredita que PM matou ex-companheira e ex-sogros

Pâmela Rubin Matge

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