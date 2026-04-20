Segurança

Cachoeirinha
Notícia

De briga por brigadeiro a tentativa de encobrir crime: as motivações apontadas pela polícia para mortes da família Aguiar

Inquérito foi remetido ao Ministério Público na sexta-feira, indiciando ex-companheiro de Silvana por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáveres

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS