Criminoso sequestram celulares para tirar dinheiro de contas bancárias e de cartões de crédito

Golpistas estão sequestrando celulares à distância, assumindo o controle total dos aparelhos para acessar contas bancárias, aplicativos financeiros e até cartões de crédito das vítimas. Em uma das modalidades mais sofisticadas, os criminosos conseguem transformar o próprio celular invadido em uma “maquininha” de pagamento, realizando compras no débito e no crédito sem que o dono perceba.
No Rio Grande do Sul, segundo reportagem da RBS TV exibida pelo Fantástico, criminosos usaram como isca desde uma suposta prova de vida para o INSS até uma falsa venda de internet via satélite mais barata.
O golpe, considerado uma evolução dos crimes virtuais, começa geralmente com uma ligação ou mensagem em que o criminoso se passa por funcionário de banco ou de algum serviço. A partir daí, convence a vítima a instalar aplicativos maliciosos e a permitir o compartilhamento da tela, abrindo caminho para o controle remoto do dispositivo.
— A evolução dos crimes virtuais é extremamente preocupante. Em 12 meses, já são 24 milhões de brasileiros que sofreram tentativa de golpe no setor financeiro, com prejuízo de quase R$ 29 bilhões — diz Ivo Mosca, diretor executivo de inovação, produtos e segurança da Febraban.
Um analista de sistemas de São Paulo perdeu R$ 55 mil após cair em um golpe que envolveu o uso da tecnologia NFC. No esquema, o criminoso usou o acesso remoto para transformar o aparelho da vítima em uma maquininha de pagamento. Ele procurou a vítima dizendo trabalhar no banco.
— Disseram que houve um acesso de outro celular no meu aplicativo e que tinham solicitado um novo cartão de crédito — relata.
— Depois, pediu para instalar um aplicativo pelo WhatsApp, dizendo que era para verificar se havia vírus — continua.
Com o aplicativo de extensão APK instalado, os criminosos passam a enxergar tudo o que acontece na tela do celular e orientam a vítima a fornecer senhas.
— Ele me pediu para digitar a senha do aplicativo e a senha do cartão.
Por fim, o criminoso pediu que ele encostasse o cartão no celular, sob o pretexto de uma verificação de segurança. Na prática, o aparelho já estava sob controle remoto e foi usado como uma maquininha de pagamento.
O prejuízo foi de R$ 50 mil do crédito e R$ 5 mil no débito.
Em outro caso, uma aposentada de 88 anos, de Porto Alegre, foi enganada por um falso atendente do INSS.
— Era muito bem treinado, bem falado, e eu caí. Ele disse: "a senhora vai digitar a senha — relata a aposentada, que teve R$ 40 mil retirados de sua conta.
Olha o golpe
Serviço de internet
Outro tipo de abordagem envolve promessas de serviços baratos. Dona de uma webradio em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, Liliane Dutra, perdeu R$ 1,2 mil após instalar um aplicativo com extensão APK para supostamente acessar uma internet via satélite, com "mensalidade em promoção".
Enquanto instalava o aplicativo, a vítima ia dando ao golpista permissões para acessar microfone, câmera e todo conteúdo do aparelho.
— Sequestraram meu celular. Uma vez que tu dá o ok, já está aberto o caminho para ele fazer o que quiser — reconhece Liliane.
Tentativa de acesso
A reportagem do Fantástico acompanhou, em tempo real, uma tentativa de invasão a celular após receber o contato de um golpista que havia enganado a vítima de Minas do Leão. Com o número em mãos, o especialista em tecnologia Ronaldo Prass entrou em contato com o criminoso e, fingindo interesse no serviço oferecido, seguiu as instruções para entender como o golpe funciona.
Antes do teste, todos os aplicativos bancários foram removidos do aparelho por segurança. Durante a abordagem, o golpista orientou o compartilhamento de tela e passou a dar comandos para acessar funções do celular, como abrir aplicativos e navegar pelo sistema.
Ao seguir as instruções, o especialista permitiu que o criminoso ativasse o acesso remoto, com possibilidade de visualizar arquivos pessoais, fotos, vídeos e contatos.
Especialistas aconselham cautela
Os especialistas alertam que os criminosos usam técnicas de engenharia social para manipular emocionalmente as vítimas.
— Se houver urgência ou ofertas muito fora do padrão, é um grande sinal de alerta — explica Merula Borges, especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
A prevenção passa por desconfiar de qualquer pedido de acesso, senha ou instalação de aplicativos.
— Quando houver qualquer demanda de dados, senha, compartilhamento de tela ou instalação de aplicativos, desligue imediatamente, orienta Ivo Mosca, da Febraban.