Criminoso sequestram celulares para tirar dinheiro de contas bancárias e de cartões de crédito

Estelionatários assumem o controle de celulares para aplicar golpes. rawpixel.com / Teddy / stock.adobe.com

Golpistas estão sequestrando celulares à distância, assumindo o controle total dos aparelhos para acessar contas bancárias, aplicativos financeiros e até cartões de crédito das vítimas. Em uma das modalidades mais sofisticadas, os criminosos conseguem transformar o próprio celular invadido em uma “maquininha” de pagamento, realizando compras no débito e no crédito sem que o dono perceba.

No Rio Grande do Sul, segundo reportagem da RBS TV exibida pelo Fantástico, criminosos usaram como isca desde uma suposta prova de vida para o INSS até uma falsa venda de internet via satélite mais barata.

O golpe, considerado uma evolução dos crimes virtuais, começa geralmente com uma ligação ou mensagem em que o criminoso se passa por funcionário de banco ou de algum serviço. A partir daí, convence a vítima a instalar aplicativos maliciosos e a permitir o compartilhamento da tela, abrindo caminho para o controle remoto do dispositivo.

— A evolução dos crimes virtuais é extremamente preocupante. Em 12 meses, já são 24 milhões de brasileiros que sofreram tentativa de golpe no setor financeiro, com prejuízo de quase R$ 29 bilhões — diz Ivo Mosca, diretor executivo de inovação, produtos e segurança da Febraban.

Um analista de sistemas de São Paulo perdeu R$ 55 mil após cair em um golpe que envolveu o uso da tecnologia NFC. No esquema, o criminoso usou o acesso remoto para transformar o aparelho da vítima em uma maquininha de pagamento. Ele procurou a vítima dizendo trabalhar no banco.

— Disseram que houve um acesso de outro celular no meu aplicativo e que tinham solicitado um novo cartão de crédito — relata.

— Depois, pediu para instalar um aplicativo pelo WhatsApp, dizendo que era para verificar se havia vírus — continua.

Com o aplicativo de extensão APK instalado, os criminosos passam a enxergar tudo o que acontece na tela do celular e orientam a vítima a fornecer senhas.

— Ele me pediu para digitar a senha do aplicativo e a senha do cartão.

Por fim, o criminoso pediu que ele encostasse o cartão no celular, sob o pretexto de uma verificação de segurança. Na prática, o aparelho já estava sob controle remoto e foi usado como uma maquininha de pagamento.

O prejuízo foi de R$ 50 mil do crédito e R$ 5 mil no débito.

Em outro caso, uma aposentada de 88 anos, de Porto Alegre, foi enganada por um falso atendente do INSS.

— Era muito bem treinado, bem falado, e eu caí. Ele disse: "a senhora vai digitar a senha — relata a aposentada, que teve R$ 40 mil retirados de sua conta.

Serviço de internet

Outro tipo de abordagem envolve promessas de serviços baratos. Dona de uma webradio em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, Liliane Dutra, perdeu R$ 1,2 mil após instalar um aplicativo com extensão APK para supostamente acessar uma internet via satélite, com "mensalidade em promoção".

Enquanto instalava o aplicativo, a vítima ia dando ao golpista permissões para acessar microfone, câmera e todo conteúdo do aparelho.

— Sequestraram meu celular. Uma vez que tu dá o ok, já está aberto o caminho para ele fazer o que quiser — reconhece Liliane.

Tentativa de acesso

A reportagem do Fantástico acompanhou, em tempo real, uma tentativa de invasão a celular após receber o contato de um golpista que havia enganado a vítima de Minas do Leão. Com o número em mãos, o especialista em tecnologia Ronaldo Prass entrou em contato com o criminoso e, fingindo interesse no serviço oferecido, seguiu as instruções para entender como o golpe funciona.

Fernando Prass, especialista em tecnologia. Reprodução / RBS TV

Antes do teste, todos os aplicativos bancários foram removidos do aparelho por segurança. Durante a abordagem, o golpista orientou o compartilhamento de tela e passou a dar comandos para acessar funções do celular, como abrir aplicativos e navegar pelo sistema.

Ao seguir as instruções, o especialista permitiu que o criminoso ativasse o acesso remoto, com possibilidade de visualizar arquivos pessoais, fotos, vídeos e contatos.

Especialistas aconselham cautela

Os especialistas alertam que os criminosos usam técnicas de engenharia social para manipular emocionalmente as vítimas.

— Se houver urgência ou ofertas muito fora do padrão, é um grande sinal de alerta — explica Merula Borges, especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

A prevenção passa por desconfiar de qualquer pedido de acesso, senha ou instalação de aplicativos.

— Quando houver qualquer demanda de dados, senha, compartilhamento de tela ou instalação de aplicativos, desligue imediatamente, orienta Ivo Mosca, da Febraban.