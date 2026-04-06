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Criminoso sequestram celulares para tirar dinheiro de contas bancárias e de cartões de crédito

Em 12 meses, tentativas de golpe financeiro atingiram 24 milhões de brasileiros, com prejuízos próximos a R$ 29 bilhões.

Giovani Grizotti

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