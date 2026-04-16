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"Corroeu a saúde da minha tia", diz sobrinha de vítima do golpe do empréstimo; veja como funciona

Segundo a polícia, semanalmente surgem novos casos. Em 2026, somente em uma delegacia, pelo menos 30 pessoas registraram ocorrência

Pâmela Rubin Matge

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Cristiane Bazilio

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