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Corretora gaúcha será velada um mês depois de ser encontrada esquartejada em Santa Catarina

Corpo de Luciani Aparecida Estivalet Freitas, 47 anos, foi liberado nesta quinta-feira. Três suspeitos estão presos

Júlia Ozorio

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