Corretora gaúcha será velada um mês depois de ser encontrada esquartejada em Santa Catarina

Corpo de Luciani Aparecida Estivalet Freitas foi encontrado esquartejado em cidade de SC. Reprodução / Instagram

A corretora gaúcha Luciani Aparecida Estivalet Freitas, 47 anos, será velada em Canoas, na Região Metropolitana, no próximo sábado (18). A despedida acontecerá após mais de um mês que o corpo foi encontrado esquartejado em um córrego em Major Gercino, no Vale do Rio Tijucas, em Santa Catarina.

A família, que já havia identificado a vítima, esperava um exame de DNA para a confirmação oficial. O resultado saiu na terça-feira (14), e a liberação do corpo ocorreu nesta quinta-feira (16).

A partir disso, um procedimento de translado será iniciado nesta tarde, de acordo com o irmão da corretora, Matheus Estivalet Freitas.

— É o encerramento de um ciclo. (Fazer o enterro) nos traz um alívio imenso, mesmo sendo de caixão fechado, porque agora podemos tentar seguir nossa rotina — afirmou o familiar.

O velório acontecerá na capela nove do Cemitério São Vicente, em Canoas, a partir das 9h de sábado. A homenagem fúnebre deve seguir até as 15h para parentes e amigos próximos.

O caso segue em investigação na Polícia Civil. Três pessoas foram presas por suspeita de participação no crime.

Relembre o caso

Luciani constava como desaparecida no site da Polícia Civil de Santa Catarina. Polícia Civil de Santa Catarina / Divulgação

A corretora de imóveis Luciani Aparecida Estivalet Freitas estava desaparecida desde o início de março em Florianópolis. Antes de sumir, ela teria enviado mensagens à família com erros gramaticais que não combinavam com o seu perfil e passou a recusar as ligações dos parentes.

O irmão dela, Matheus Estivalet Freitas, foi o primeiro a desconfiar de que algo estava errado. Os textos que chegavam pelo celular de Luciani continham palavras escritas incorretamente, como "respentem", "persiguindo", "precionando" e "reornizar".

O desaparecimento foi registrado após familiares buscarem pela vítima e encontrarem o apartamento dela fechado, com alimentos em decomposição.

Irmão da gaúcha desaparecida compartilhou conversas suspeitas com o número dela. Matheus Estivalet Freitas / Arquivo Pessoal

Em 13 de março, a polícia confirmou que parte de um corpo encontrada em um córrego em Major Gercino, no Vale do Rio Tijucas, pertence à mulher. O reconhecimento foi feito por familiares.

Segundo o delegado Anselmo Cruz, o corpo teria sido levado até uma ponte em uma área rural do município e jogado no rio em cinco pacotes. A ação teria contado com a participação de um casal e um adolescente. As buscas continuam para localizar as demais partes do corpo.

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, responsável pelo caso, a morte teria ocorrido entre os dias 4 e 5 de março. O corpo teria permanecido no apartamento da vítima até a madrugada do dia 7, quando foi retirado do local pelos suspeitos.

Prisões

No dia 12 de março, a Polícia Civil prendeu uma mulher de 46 anos suspeita de envolvimento no caso. Com ela, foram encontrados diversos objetos que pertenciam à corretora.

Um casal apontado como suspeito de participação no crime também foi preso. Eles foram localizados em Gravataí, na Região Metropolitana. O homem de 27 anos estava foragido desde 2022, quando teria cometido um latrocínio em Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo, segundo o g1.

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, há indícios de que o crime tenha sido planejado. O suspeito, Matheus Vinícius Silveira Leite, 27 anos, e o irmão adolescente moravam no mesmo prédio da vítima. A administradora da pousada tinha chave de todos os apartamentos, o que teria facilitado o acesso ao imóvel de Luciani.

Ainda segundo o responsável pela investigação, Matheus dividiu apartamento com Alberto Pereira de Araújo, 29, por alguns meses em 2025, na mesma pousada onde Luciani morava.