Corretora gaúcha será velada um mês depois de ser encontrada esquartejada em Santa Catarina

A corretora gaúcha Luciani Aparecida Estivalet Freitas, 47 anos, será velada em Canoas, na Região Metropolitana, no próximo sábado (18). A despedida acontecerá após mais de um mês que o corpo foi encontrado esquartejado em um córrego em Major Gercino, no Vale do Rio Tijucas, em Santa Catarina.
A família, que já havia identificado a vítima, esperava um exame de DNA para a confirmação oficial. O resultado saiu na terça-feira (14), e a liberação do corpo ocorreu nesta quinta-feira (16).
A partir disso, um procedimento de translado será iniciado nesta tarde, de acordo com o irmão da corretora, Matheus Estivalet Freitas.
— É o encerramento de um ciclo. (Fazer o enterro) nos traz um alívio imenso, mesmo sendo de caixão fechado, porque agora podemos tentar seguir nossa rotina — afirmou o familiar.
O velório acontecerá na capela nove do Cemitério São Vicente, em Canoas, a partir das 9h de sábado. A homenagem fúnebre deve seguir até as 15h para parentes e amigos próximos.
O caso segue em investigação na Polícia Civil. Três pessoas foram presas por suspeita de participação no crime.
Relembre o caso
A corretora de imóveis Luciani Aparecida Estivalet Freitas estava desaparecida desde o início de março em Florianópolis. Antes de sumir, ela teria enviado mensagens à família com erros gramaticais que não combinavam com o seu perfil e passou a recusar as ligações dos parentes.
O irmão dela, Matheus Estivalet Freitas, foi o primeiro a desconfiar de que algo estava errado. Os textos que chegavam pelo celular de Luciani continham palavras escritas incorretamente, como "respentem", "persiguindo", "precionando" e "reornizar".
O desaparecimento foi registrado após familiares buscarem pela vítima e encontrarem o apartamento dela fechado, com alimentos em decomposição.
Em 13 de março, a polícia confirmou que parte de um corpo encontrada em um córrego em Major Gercino, no Vale do Rio Tijucas, pertence à mulher. O reconhecimento foi feito por familiares.
Segundo o delegado Anselmo Cruz, o corpo teria sido levado até uma ponte em uma área rural do município e jogado no rio em cinco pacotes. A ação teria contado com a participação de um casal e um adolescente. As buscas continuam para localizar as demais partes do corpo.
De acordo com o delegado Anselmo Cruz, responsável pelo caso, a morte teria ocorrido entre os dias 4 e 5 de março. O corpo teria permanecido no apartamento da vítima até a madrugada do dia 7, quando foi retirado do local pelos suspeitos.
Prisões
No dia 12 de março, a Polícia Civil prendeu uma mulher de 46 anos suspeita de envolvimento no caso. Com ela, foram encontrados diversos objetos que pertenciam à corretora.
Um casal apontado como suspeito de participação no crime também foi preso. Eles foram localizados em Gravataí, na Região Metropolitana. O homem de 27 anos estava foragido desde 2022, quando teria cometido um latrocínio em Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo, segundo o g1.
De acordo com o delegado Anselmo Cruz, há indícios de que o crime tenha sido planejado. O suspeito, Matheus Vinícius Silveira Leite, 27 anos, e o irmão adolescente moravam no mesmo prédio da vítima. A administradora da pousada tinha chave de todos os apartamentos, o que teria facilitado o acesso ao imóvel de Luciani.
Ainda segundo o responsável pela investigação, Matheus dividiu apartamento com Alberto Pereira de Araújo, 29, por alguns meses em 2025, na mesma pousada onde Luciani morava.
O corpo de Alberto foi encontrado em uma mala na Praia do Santinho no dia 28 de dezembro de 2025, mas foi identificado somente em março deste ano, durante as investigações sobre a morte da corretora.