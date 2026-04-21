Corpo em decomposição é encontrado no Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro

O corpo de um homem foi encontrado nas águas do Guaíba na manhã desta terça-feira (21), próximo à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A Brigada Militar foi acionada por volta das 9h e realizou a remoção.

A vítima não foi identificada. O corpo estava em avançado estado de decomposição, o que impediu tanto a identificação imediata quanto a verificação de eventuais sinais de violência.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência.