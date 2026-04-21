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Corpo em decomposição é encontrado no Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro

Identidade da vítima é desconhecida; Polícia Civil vai investigar o caso

Tiago Bitencourt

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Leonardo Martins

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