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Cinco pessoas são presas em operação contra grupo que roubava veículos na zona norte de Porto Alegre

Conforme investigação, criminosos abordavam vítimas com violência e atuavam em bairros como Sarandi, Santa Maria Goretti e Passo das Pedras

Guilherme Milman

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