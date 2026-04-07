Cinco pessoas são presas em operação contra grupo que roubava veículos na zona norte de Porto Alegre

Mandados foram cumpridos nesta terça-feira. Polícia Civil / Divulgação

Cinco pessoas foram presas, na manhã desta terça-feira (7), durante uma operação contra um grupo criminoso especializado em roubo de carros na zona norte de Porto Alegre.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos, identificou ao menos sete casos desde o final do ano passado. A atuação da quadrilha ocorria principalmente nos bairros Sarandi, Santa Maria Goretti e Passo das Pedras.

Segundo a delegada Jeiselaure de Souza, os criminosos abordavam as vítimas em momentos de entrada e saída de residências.

— Os roubos ocorriam sempre em momentos em que as vítimas estão mais vulneráveis. É um momento delicado. Por isso é importante sempre desconfiar e estar atento — afirma.

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O grupo investigado chamava a atenção pela violência nas abordagens, agredindo as vítimas e roubando pertences pessoais. Em um dos casos, um motorista precisou ser internado após ser agredido por integrantes do grupo.

Os veículos roubados eram levados para desmanche, onde as peças eram revendidas. A Polícia Civil também constatou que o grupo mantinha locais específicos para a ocultação dos automóveis, bem como para troca de placas e armazenamento de armas de fogo utilizadas nas ações.

A quadrilha era formada por moradores de Alvorada. Entre os presos está um homem apontado como coordenador da quadrilha, responsável por definir a logística dos roubos e quais modelos deveriam ser roubados. Ele já se encontrava no sistema prisional.

Também foi alvo um casal que, conforme a investigação, tinha papel importante na estratégia dos crimes. Os dois atuavam como motoristas da quadrilha e se deslocavam de Alvorada a Porto Alegre para dar suporte direto aos roubos.