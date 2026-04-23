Chrys Dias recebe alvará de soltura; influenciador é investigado em ação que inclui MC Ryan SP e Poze do Rodo

Chrys Dias havia sido preso em 15 de abril durante operação da PF. Instagram: @ochrysdias / Reprodução

O influenciador digital Chrys Dias obteve um alvará de soltura da Justiça, conforme o advogado de defesa Weric Lieb. Dias havia sido preso em 15 de abril, durante operação contra lavagem de dinheiro e transações ilegais feita pela Polícia Federal.

Além de Dias, os funkeiros MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira — criador da página Choquei — receberam um habeas corpus. Porém, a PF já pediu a prisão preventiva dos três.

O grupo é acusado de integrar um esquema suspeito de lavagem de mais de R$ 1, 6 bilhão por meio de bets ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, empresas de fachada, laranjas, criptomoedas e remessas para fora do Brasil.

Decisão do STJ

Segundo nota enviada ao g1 pelo advogado Weric Lieb, "o STJ já tinha reconhecido que a prisão era ilegal, mas agora a polícia tentou uma "manobra" de última hora pedindo uma nova prisão". Além disso, o comunicado ressalta que "não há motivos para uma nova prisão".

A esposa de Chrys Dias, Débora Paixão, influenciadora que também foi detida na operação e atualmente cumpre prisão domiciliar, publicou uma foto nas redes sociais celebrando a soltura do marido.

Débora Paixão publicou um story celebrando a soltura de Chrys Dias. Instagram: @deborapaixao_oficiall / Reprodução

Débora deverá usar tornozeleira eletrônica, mediante a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Lieb, que representa o casal, informou em nota que "reitera a confiança nas instituições" e na "inocência de Chrys e de Débora".