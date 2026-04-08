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"Cheguei no banco para sacar meu salário e tinha só R$ 200": veja relatos de vítimas do golpe do falso empréstimo

Conforme a polícia, alguns idosos chegaram a ser dopados para assinarem contratos e autorizações aos criminosos; quadrilha doi desarticulada em operação da Polícia Civil

Pâmela Rubin Matge

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