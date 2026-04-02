Chega a 30 o número de mulheres que registraram denúncia contra cardiologista preso por crimes sexuais

Suspeito está preso no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp). Polícia Civil / Divulgação

Chegou a 30 o número de mulheres que registraram ocorrência contra o cardiologista Daniel Pereira Kollet, 55 anos. O médico foi preso na segunda-feira (30), em Taquara, no Vale do Paranhana, investigado por violação sexual mediante fraude e importunação sexual.

Conforme os relatos das vítimas, o médico abraçava, acariciava e beijava as vítimas no momento em que elas estavam despidas na parte superior durante a realização dos exames. À polícia, ele alegou que fazia tais gestos a pretexto de demonstração de carinho e orientação espiritual. Ele se disse médium no momento da prisão.

— Nos chama atenção que, em todos os relatos, no final das consultas ele pedia sigilo para as pacientes sobre o que tinha acontecido. Ele sabia o que estava fazendo e usava uma expressão: "Isso é segredinho nosso"— afirma o delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pelo caso.

Conforme o delegado, o número de possíveis vítimas deve aumentar. Pelo menos 20 mulheres foram ouvidas mas preferiram não representar contra o cardiologista neste momento.

— Trinta vítimas já registraram. E outras 20 já conversaram conosco, no entanto, não querem registrar. São, no mínimo, 50. Como ele é um cara que trabalha em Taquara há 25 anos, mais vítimas vão aparecer — avalia o delegado.

Até agora, as investigações identificaram que o caso mais antigo data de 11 anos atrás. A vítima, segundo o delegado, foi uma profissional de saúde colega de Daniel Pereira Kollet. Também foi identificado uma mulher de 20 anos de idade.

Contraponto

O que diz a defesa do médico

"Nosso escritório ainda não teve acesso ao inquérito que originou a prisão, contando, até o momento, apenas com informações preliminares. Em conversa com nosso cliente, este negou integralmente todas as acusações que lhe foram imputadas.

Trata-se de médico há quase 30 anos, com conduta ilibada, cuja atuação profissional sempre foi pautada pela ética, responsabilidade e compromisso com a saúde de seus pacientes.

Tão logo tenhamos acesso integral aos autos, nosso escritório emitirá nota oficial, que permitirá o completo esclarecimento dos fatos."

O que diz o Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) divulgou nota: