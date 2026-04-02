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Chega a 30 o número de mulheres que registraram denúncia contra cardiologista preso por crimes sexuais

Segundo o delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pelo caso, em todos os relatos das vítimas o médico pedia sigilo para as pacientes sobre o que tinha acontecido durante as consultas

Paulo Rocha

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