Chefia da Polícia Civil retirou de delegada inquérito sobre morte de agricultor em Pelotas para aprofundar investigação

O inquérito sobre a morte do agricultor Marcos Nörnberg, ocorrida em Pelotas, foi avocado pela Chefia da Polícia Civil para que tramite e seja concluído pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Porto Alegre.

Por isso, ocorreu o afastamento do caso da delegada que conduzia a investigação, Walquíria Meder. O objetivo da mudança é que a apuração seja feita de forma equilibrada e protegida de eventuais pressões que possam ocorrer na cidade. Uma decisão já tomada é de que será feita a reprodução simulada do caso.

Na quinta-feira (2), a delegada Walquíria chegou a informar que havia pedido afastamento das investigações. Mas a decisão foi da cúpula da corporação. O delegado Gabriel Borges vai assumir o inquérito e as informações do caso serão concentradas no delegado Tiago Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior.

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Velório de Marcos Nornberg, morto a tiros po PMs que o confundiram com criminoso Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O caso envolve a morte de Nörnberg durante uma operação da Brigada Militar na madrugada de 15 de janeiro, na zona rural do município. O Inquérito Policial Militar (IPM), divulgado com exclusividade pelo jornalista Humberto Trezzi, nesta quinta-feira, apontou que não houve crime na ação policial, embora tenham sido apontadas falhas de planejamento e de inteligência.

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Velório do agricultor foi marcado por comoção de familiares e amigos. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS