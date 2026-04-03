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Notícia

Chefia da Polícia Civil retirou de delegada inquérito sobre morte de agricultor em Pelotas para aprofundar investigação

Apuração será concluída pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Porto Alegre

Adriana Irion

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