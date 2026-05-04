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Caso família Aguiar: PM é denunciado por duplo feminicídio, homicídio e ocultação de cadáver

Além de Cristiano, que está preso desde fevereiro, a esposa dele e o irmão foram denunciados por crimes relacionados com o desaparecimento de Silvana de Aguiar, Isail de Aguiar, e Dalmira German de Aguiar

Pâmela Rubin Matge

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