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Caso família Aguiar: ouça áudios feitos com IA por policial militar suspeito de matar ex-mulher e os pais dela

Cristiano Domingues Francisco foi indiciado por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáver. Silvana de Aguiar, 48 anos, e os pais dela, Isail, de 69, e Dalmira Germann de Aguiar, de 70, não são vistos desde 24 e 25 de janeiro

Eduardo Paganella

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Duda Romagna

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