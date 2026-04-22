Caso da família Aguiar está em análise no Ministério Público

Silvana, Dalmira e Isail desapareceram em janeiro de 2026. Policia Civil / Divulgação

O caso Aguiar, que envolve o desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, está sob análise do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP). O indiciamento ocorreu na sexta-feira (17) e foi divulgado pela Polícia Civil durante coletiva à imprensa.

O promotor Caio Isola de Aro iniciou nesta quarta-feira a análise dos autos. Ele avaliará o material para então se manifestar sobre prazos e ações.

O que o Ministério Público fará?

O MP analisa o inquérito policial e pode:

denunciar os investigados à Justiça, dando início à ação penal; ou

os investigados à Justiça, dando início à ação penal; ou pedir à polícia aprofundamento das investigações, com novas diligências.

O policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, foi indiciado por duplo homicídio, feminicídio e ocultação de cadáveres. A ex-mulher do suspeito Silvana Germann de Aguair, 48, e os pais dela, Dalmira Germann de Aguiar, 70, e Isail de Aguiar, 69, não são vistos desde o final de janeiro. A polícia diz que os três foram mortos, mas os corpos ainda não foram localizados.

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O suspeito está preso desde o dia 10 de fevereiro. Nas três vezes em que foi intimado para prestar depoimento à polícia, manteve-se em silêncio. Jeverson Barcellos, advogado do PM, informou que ainda não teve acesso à íntegra do inquérito e das medidas cautelares, por isso, vai aguardar para se manifestar.

Outras cinco pessoas também foram indiciadas por delitos como fraude processual e associação criminosa.