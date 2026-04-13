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Cardiologista preso em Taquara é indiciado por violência sexual mediante fraude

De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, três inquéritos foram concluídos. Número de supostas vítimas chegou a 42

Pedro Trindade

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