Cardiologista preso em Taquara é indiciado por violência sexual mediante fraude

Kollet foi preso em 30 de março. Polícia Civil / Divulgação

O cardiologista Daniel Pereira Kollet, preso preventivamente dentro do próprio consultório em Taquara, no Vale do Paranhana, foi indiciado pela Polícia Civil por violência sexual mediante fraude. De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, três inquéritos foram concluídos e remetidos à Justiça no fim de semana. Com o indiciamento, o Ministério Público (MP) vai analisar o conteúdo das investigações.

Violação sexual mediante fraude é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

O número de supostas vítimas chegou a 42, conforme atualização da manhã desta segunda-feira (13). São mulheres, a maioria pacientes, conforme a polícia, que registraram ocorrência e já prestaram depoimento. Com base nos relatos, a polícia apura ainda os possíveis crimes de importunação sexual, ⁠estupro e ⁠estupro de vulnerável.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) informou que abriu uma sindicância para apurar o caso. Se comprovados os fatos, ao final do procedimento, o médico de 55 anos pode ter o registro cassado.

O advogado Ademir Campana, que representa Kollet, sustenta que já foi protocolado pedido de liberdade do cardiologista e afirma "que seu cliente mantém a negativa quanto às imputações que lhe são atribuídas" (leia nota abaixo).

Na quarta-feira (8), agentes fizeram buscas em endereços ligados a Kollet. Foram apreendidos pendrives, telefones e computadores. O próximo passo será analisar o conteúdo do material recolhido.

Denúncias anônimas podem ser feitas no telefone (51) 98443-3481.

Relatos das mulheres

Uma paciente relatou à RBS TV que na segunda consulta estranhou quando não recebeu nenhum lençol para cobrir o corpo durante a realização de exames.

— Ele chegava, apagava a luz. E daí me abraçou fortemente, apertando a parte dele de baixo bem em frente a mim. Ele tentou me beijar. Ele tentou abrir as minhas calças — relembra.

Outra paciente, de 75 anos, conta que passou a ir aos atendimentos acompanhada para evitar as importunações:

— Era muito de abraçar e beijar. Aí eu pensei, eu não vou mais sozinha. A minha nora entrou e daí ele ficou sentado atrás da mesinha dele, nem levantou, nem veio me abraçar, nem veio me beijar.

Uma enfermeira que fazia plantões com Kollet disse que teve o quarto de descanso invadido pelo médico:

— Ele tentava me beijar e eu tentava tirar. Ele pegava com força a minha mão e enfiava minha mão dentro da calça. Eu chegava a sair com os pulsos vermelhos.

O que diz a defesa do médico

O escritório CAMPANA ADVOGADOS informa que está atuando no caso, adotando todas as medidas cabíveis.

A defesa registra que, na tarde de hoje, passou a ter acesso integral ao conjunto dos inquéritos policiais relacionados às supostas vítimas, o que permitirá a análise mais ampla dos elementos investigativos.

Em avaliação inicial, verificamos que a grande maioria dos fatos mencionados refere-se a relatos antigos, remontando a anos atrás, bem como que há menções envolvendo pessoas que, em princípio, sequer eram pacientes do profissional investigado, circunstâncias que serão devidamente apuradas no decorrer do processo.

A defesa esclarece que não irá se manifestar, neste momento, sobre situações específicas ou casos individualizados, em razão do sigilo que envolve os procedimentos, bem como para preservar a adequada condução da apuração e o próprio exercício do direito de defesa.

Ressaltamos que a ampla divulgação do caso tem gerado significativa repercussão, motivo pelo qual a defesa atuará com cautela e responsabilidade na análise individual de cada situação.

Registramos, ainda, que já foi protocolado pedido de liberdade, o qual aguarda análise pela autoridade judicial competente.

Por fim, a defesa afirma que seu cliente mantém a negativa quanto às imputações que lhe são atribuídas, aguardando o regular andamento do processo para o devido esclarecimento.

O que diz o Cremers