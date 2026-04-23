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Canil com mais de 200 cães e gatos de raça é interditado e responsáveis são presos em Dois Irmãos

Alguns animais eram comercializados por valores entre R$ 5 mil e R$ 15 mil

Kassiane Michel

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