Canil com mais de 200 cães e gatos de raça é interditado e responsáveis são presos em Dois Irmãos

Um canil com mais de 200 animais, entre cachorros e gatos, foi interditado em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. A Polícia Civil fez uma operação no local na manhã de quarta-feira (22). Foram encontrados cães de raças como Spitz Alemão e Cavalier, comercializados por valores entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Os responsáveis pelo canil, um homem e uma mulher, foram presos em flagrante por maus-tratos aos animais. Os suspeitos já tinham sido presos anteriormente pelo mesmo crime.

Conforme o delegado Felipe Borba, havia 170 cachorros e mais de 50 gatos no espaço. Durante a inspeção, foram observados diversos animais com quadros clínicos de diarreia, sarna e dermatites alérgicas, além de superlotação, mistura de espécies no mesmo ambiente, falhas de higienização e ausência de controle sanitário e reprodutivo.

— Estamos diante de uma situação de elevada reprovabilidade social, em que animais são submetidos a sofrimento em um contexto de exploração econômica. A atuação da Polícia Civil visa interromper essa prática e responsabilizar os envolvidos — destaca o delegado.

Após receber uma denúncia anônima, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão no estabelecimento. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária municipal, da Associação de Proteção aos Animais do município e de médicas veterinárias, que atuaram na avaliação das condições de saúde e bem-estar dos animais.

Os cães e gatos de raça eram mantidos tanto no interior quanto no pátio do imóvel. A Vigilância Sanitária determinou a interdição do canil. Os animais foram recolhidos e encaminhados para outro local. Quanto à infraestrutura, não havia piso impermeável e sistema adequado de drenagem, além da inexistência de separação dos animais por espécie, idade e condição fisiológica.

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Em relação ao controle reprodutivo, o canil não tinha registros obrigatórios sobre ciclos de cio, coberturas, número de gestações por fêmea, idade dos animais ou intervalo entre gestações, em desacordo com a legislação vigente. Também foi observado que fêmeas prenhas não eram mantidas em ambientes adequados. Além disso, não havia acompanhamento veterinário regular nem registros de controle de parasitas.