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Candidata ao Miss Cosmo Bahia morre após cair do 13º andar em prédio no RJ; polícia suspeita de feminicídio

Ana Luiza Mateus, 29 anos, foi localizada sem vida por volta das 5h30min desta quarta-feira (22); namorado da jovem foi preso em flagrante

Zero Hora

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