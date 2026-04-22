Candidata ao Miss Cosmo Bahia morre após cair do 13º andar em prédio no RJ; polícia suspeita de feminicídio

Ana Luiza Mateus era modelo, psicóloga, influenciadora e candidata ao Miss Cosmo Bahia. Reprodução / @analuizamateus / Instagram

Ana Luiza Mateus, 29 anos, candidata ao Miss Cosmo Bahia e modelo, foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O namorado da jovem, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) por suspeita de feminicídio. Eles estavam juntos há três meses. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.

Ao g1, testemunhas afirmaram que viram o casal discutindo enquanto chegavam no condomínio. Após a briga, o homem teria deixado o prédio sozinho.

Funcionários do prédio teriam orientado Ana Luiza para que ela saísse do prédio caso o homem voltasse ao local.

A modelo chegou a comprar uma passagem de volta para casa, no sul da Bahia, e o voo estava marcado para esta madrugada. Ana Luiza, porém, escolheu permanecer no prédio e foi encontrada sem vida por volta das 5h30min desta quarta-feira (22), após cair do 13º andar do imóvel.

Delegado fala em relacionamento abusivo

O delegado Renato Martins afirmou ao g1 que Ana Luiza e Endreo viviam um relacionamento abusivo. Nesta madrugada, teria ocorrido uma "espécie de guerra entre eles", que foi "ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio".

Além disso, ele contou que mensagens trocadas entre a modelo e parentes, amigos e o próprio Endreo embasam a suspeita do crime. Segundo o delegado, o homem, que teria mexido na cena do crime, ainda confirmou aos investigadores que sentia muito ciúme da namorada.

— Ele tinha um ciúme doentio dela, seja pela beleza dela, pelas boas relações que ela tinha, amizades e tal. E, por conta disso, acaba dizendo que é culpado — afirma o delegado.

Quem foi Ana Luiza Mateus

Ana Luiza Mateus era natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Era psicóloga, modelo e também atuava como maquiadora. Em 2024, participou do concurso Miss Teixeira de Freitas, do qual não venceu.

Neste ano, representaria a Bahia no Miss Cosmo Brasil. Por meio de nota, a organização do concurso e o Conselho Regional da Bahia lamentaram a morte da modelo e destacaram a importância da "reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil" (veja abaixo).

Nota do Miss Cosmo Brasil

"A organização Miss Cosmo Brasil manifesta profundo pesar pela morte de Ana Luiza Mateus, candidata inscrita ao título de Miss Cosmo Brasil 2026, representando o estado da Bahia.

Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo Miss.

Recebemos a notícia com tristeza e consternação. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos.

Diante das informações sobre o ocorrido, o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil. O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva.

Ana Luiza não será esquecida.

Miss Cosmo Brasil

Fabrício Granito (CEO)"

Nota do Conselho Regional de Psicologia da Bahia

"O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) manifesta profundo pesar pelo falecimento da psicóloga Ana Luiza Mateus de Souza, 29 anos, ocorrido nesta quarta-feira, 22 de abril, no Rio de Janeiro.

Natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Ana Luiza Mateus atuava como modelo e influenciadora digital. O caso ocorreu recentemente e está sendo investigado pelas autoridades competentes.