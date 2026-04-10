Segurança

Atingido no rosto
Notícia

Câmera registra fuga de dupla que baleou motorista de carro em assalto; veja vídeo 

Vítima de 24 anos foi atingida por um tiro no rosto por dois criminosos durante tentativa de roubo; jovem segue internado e tem quadro estável

Tiago Bitencourt

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