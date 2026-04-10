Câmera registra fuga de dupla que baleou motorista de carro em assalto; veja vídeo 

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança que registraram a fuga da dupla que atirou no rosto do motorista de um carro durante uma tentativa de roubo. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (9), no bairro Jardim Sabará, em Porto Alegre (veja acima). Até o momento, ninguém foi preso.

A vítima, um homem de 24 anos, segue internada em hospital de Porto Alegre. O tiro atingiu a bochecha esquerda do condutor. O estado de saúde dele é considerado estável e, conforme a polícia, está fora de perigo.

De acordo com a ocorrência, por volta das 20h30min, a vítima estava dentro do seu carro, um Polo, na Avenida Protásio Alves, próximo da Avenida Antônio de Carvalho. Ele aguardava a namorada sair do trabalho e estava em uma ligação telefônica, com os vidros do carro fechados.

Ao perceber a aproximação dos ladrões, o jovem ligou o carro. Foi nesse momento que acabou baleado. O tiro estourou o vidro, atingindo a bochecha da vítima.

Um outro motorista que passava pelo local socorreu o jovem. A 14° Delegacia de Polícia investiga o caso.